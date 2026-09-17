El coreógrafo de Madonna y Paul Thomas Anderson presenta en Monterrey su nueva obra
La obra de danza contemporánea de Damien Jalet llega por primera vez al Teatro de la Ciudad con una escenografía monumental y 20 bailarines mexicanos.
Omphalos, creación del coreógrafo franco-belga Damien Jalet, llega por primera vez a Monterrey. La obra se presentará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, como parte de su gira nacional.
Estrenada en 2018, la pieza reúne a 20 bailarines mexicanos alrededor de una monumental antena parabólica de aproximadamente 12 metros de diámetro y seis metros de altura. La estructura, diseñada por el escenógrafo mexicano Jorge Ballina, transforma el escenario en un espacio donde los cuerpos se relacionan de otra manera con la gravedad. Sobre ella, los intérpretes giran, escalan, se deslizan y construyen secuencias en las que el equilibrio y la precisión física son parte central de la coreografía.
El nombre de la obra proviene de la palabra griega omphalos, que significa “ombligo del mundo”. Su punto de partida es un antiguo mito según el cual Zeus envió dos águilas hacia extremos opuestos de la Tierra y el lugar donde ambas se encontraron fue considerado el centro del mundo. Jalet pone este relato en diálogo con las cosmovisiones indígenas relacionadas con los orígenes de México, donde el águila y la serpiente ocupan también un lugar simbólico. A partir de estos cruces, la obra aborda la memoria, el tiempo, los orígenes y el lugar del ser humano en el universo.
La creación de Omphalos estuvo acompañada por un proceso de investigación en México. Jalet trabajó junto con la dramaturga Catalina Navarrete y recorrió sitios arqueológicos de la península de Yucatán y el complejo maya de Tikal, en Guatemala. Más tarde, durante el proceso creativo con los bailarines mexicanos, esta investigación se convirtió en una exploración sobre la memoria colectiva y la manera en que las narraciones antiguas continúan dialogando con el presente.
En escena, la coreografía convive con la música creada por el compositor japonés Ryuichi Sakamoto en colaboración con Marihiko Hara. A este universo se suman el vestuario del creador belga Jean-Paul Lespagnard, la iluminación de Víctor Zapatero y la dramaturgia de Catalina Navarrete.
La escenografía y la iluminación de Jorge Ballina y Víctor Zapatero fueron reconocidas en los World Stage Design Awards Calgary 2022, donde obtuvieron el Segundo Lugar en Escenografía y el Primer Lugar en Diseño de Iluminación.
Desde su estreno, Omphalos ha recorrido escenarios de México y Europa, con presentaciones en Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua, además de Hamburgo, Darmstadt, Ludwigshafen y Rennes. En 2026, la gira incluye Guadalajara, Monterrey y León.
El trabajo de Jalet incluye también colaboraciones con los cineastas Paul Thomas Anderson su cinta “Anima” y en “Suspiria” de Luca Guadagnino, así como con Sidi Larbi Cherkaoui y Marina Abramovic y fue el coreógrafo principal para el cortometraje “Confessions II” de Madonna.
En Monterrey, las funciones serán el sábado 19 y domingo 20 de septiembre a las 19:00 horas, en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad. Los boletos tienen un costo de 400 y 300 pesos, más cargos por servicio, y están disponibles a través de AREMA Ticket. También pueden adquirirse en la taquilla del Teatro de la Ciudad.