$!El coreógrafo de Madonna y Paul Thomas Anderson presenta en Monterrey su obra Omphalos

Omphalos, creación del coreógrafo franco-belga Damien Jalet, llega por primera vez a Monterrey. La obra se presentará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, como parte de su gira nacional.

Estrenada en 2018, la pieza reúne a 20 bailarines mexicanos alrededor de una monumental antena parabólica de aproximadamente 12 metros de diámetro y seis metros de altura. La estructura, diseñada por el escenógrafo mexicano Jorge Ballina, transforma el escenario en un espacio donde los cuerpos se relacionan de otra manera con la gravedad. Sobre ella, los intérpretes giran, escalan, se deslizan y construyen secuencias en las que el equilibrio y la precisión física son parte central de la coreografía.

El nombre de la obra proviene de la palabra griega omphalos, que significa “ombligo del mundo”. Su punto de partida es un antiguo mito según el cual Zeus envió dos águilas hacia extremos opuestos de la Tierra y el lugar donde ambas se encontraron fue considerado el centro del mundo. Jalet pone este relato en diálogo con las cosmovisiones indígenas relacionadas con los orígenes de México, donde el águila y la serpiente ocupan también un lugar simbólico. A partir de estos cruces, la obra aborda la memoria, el tiempo, los orígenes y el lugar del ser humano en el universo.