$!El Coro Centenario de los ex-Niños Cantores de Saltillo invita a conciertos navideños

“Cantamos todos los villancicos tradicionales, desde el ‘Canto de las campanas’, ‘Regocijad, Jesús nació’, ‘El tamborilero’, hasta de Bernal Jiménez como ‘Duerme, no llores’ y de Ramón Noble ‘Canten vivas’, un himno muy hermoso”, compartió el cantante y coordinador del coro Jesús Hernando Valdez a VANGUARDIA, agregando que en su repertorio sacro tienen misas en latín de distintos autores y distintos cantos, aunque el concierto es exclusivamente navideño.

El Coro Centenario ex-Niños Cantores de Saltillo se presentará los días 17, 19 y 20 de diciembre en tres templos de la ciudad con un repertorio que rinde homenaje a ese proyecto iniciado por el padre José Rodolfo Torres en 1963 y que los encaminó hacia el arte, la música y la fe.

Hace 62 años un párroco en Saltillo comenzó a sembrar en varias generaciones de niños la semilla por la música y la fe, a través de un proyecto que continúa espiritualmente en un coro que esta semana celebrará la Navidad en tres distintos conciertos.

Originalmente llamado el Coro de Niños Cantores de la Trinidad, tras un viaje al Concurso Internacional de Niños Cantores en Guadalajara, en 1968, decidieron cambiar su nombre para representar mejor a su ciudad. Valdez recuerda que de esa experiencia uno de sus compañeros llegó a cantarle al Presidente Richard Nixon en la Casa Blanca y a cantar en las Naciones Unidas.

El Coro Centenario, por su parte, nació en 1989, en el marco del 25 aniversario del coro infantil, un gran evento donde hubo “hasta sinfónica y obispo”, como recuerda Valdez, y desde entonces han continuado la labor de conservación de la música sacra en la ciudad. De hecho interpretaron una misa de Réquiem en el funeral del obispo emérito Francisco Villalobos, tras años de cantarle Las Mañanitas. Actualmente cuenta con 11 integrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Presente Positivo busca desestigmatizar a las personas que viven con VIH

Ahora se preparan para celebrar la Navidad esta semana, gracias al apoyo constante de maestros como Thamar Hernández, solista de la Compañía de Ópera de Saltillo, quien les ha asesorado en cuestión de técnica, y el maestro Edgardo Avilés Dávila, quien les acompaña al órgano y les presta su hogar para ensayos.

Las presentaciones inician el miércoles 17 en la Iglesia Santa María de Zapalinamé, continúan el viernes 19 en la Iglesia de San Francisco de Asis y culminan el sábado 20 en el Santuario de Guadalupe, todos los días a las 20:00 horas y con entrada gratuita.