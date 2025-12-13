Presente Positivo busca desestigmatizar a las personas que viven con VIH

13 diciembre 2025
La muestra es impulsada por diversos colectivos y fue inaugurada en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León

El Viacrucis, que muchas veces tienen que enfrentar los pacientes con VIH, así como los actos de discriminación en su contra y la falta de información en el tema, contempla la exposición

“Presente Positivo” que fue inaugurada en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

La muestra, integrada por 23 fotografías y 3 piezas escultóricas, fue impulsada por los colectivos Ars Queer, Acodemis e It´s Get Better. De acuerdo con Roberto Santana, presidente y encargado de vinculación cultural de Ars Queer, la exhibición tiene como misión visibilizar, informar y desestigmatizar la vivencia del VIH.

Mencionó que todas las personas que aparecen en las fotografías viven con VIH y colaboran contando sus historias en el material gráfico.

Nos ayudaron a contar las historias para quitar el estigma y decidimos “Presente positivo” porque es presentar lo que están viviendo realmente las personas con VIH’, dijo.

Entre las personas que sirvieron como modelo está “Cafeína Café” un joven con VIH que fue detectado hace 10 años.

La obra en la que aparece se llama “Vía Crucis”.

Las personas que vivimos con VIH, sí vivimos un Vía Crucis. Tenemos que seguir cierto protocolo y no solo es el VIH son otras enfermedades de transmisión sexual y también personas que no viven en esta condición pueden pasar este Vía Crucis que es llegar a un hospital y que no existan los medicamentos’, dijo.

El joven que realiza transformismo y se viste de Drag Queen en espectáculos callejeros contó que lo primero a lo que se enfrentó cuando fue diagnosticado fue a la falta de comprensión de su propia familia.

Compartió que muchas veces para los pacientes con VIH prevalecen los estigmas y los malos tratos.

Las obras que integran la colección son de los artistas: Nataly Balandrano, Luis Rugeiro, Poncho Kiroga (Bad Pop) y Emmanuel Reygo.

Presente Positivo busca desestigmatizar a las personas que viven con VIH FOTO: Aracely Chantaka

En la inauguración estuvo presente, Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) quien destacó el trabajo que realiza el organismo para la prevención y atención de los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTQ+ y de los que enfrentan el VIH.

‘La Comisión hace visitas a los hospitales, se verifica y atendemos quejas en temas específicos’, apuntó. Según cifras oficiales del sector salud, en México unas 370 mil personas viven con VIH y la mayoría de ellos son adultos.

Derechos humanos
Salud Sexual
VIH

Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

