$!Presente Positivo busca desestigmatizar a las personas que viven con VIH

El Viacrucis, que muchas veces tienen que enfrentar los pacientes con VIH, así como los actos de discriminación en su contra y la falta de información en el tema, contempla la exposición “Presente Positivo” que fue inaugurada en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL). TE PUEDE INTERESAR: Amplían pruebas y sube detección de VIH en Coahuila La muestra, integrada por 23 fotografías y 3 piezas escultóricas, fue impulsada por los colectivos Ars Queer, Acodemis e It´s Get Better. De acuerdo con Roberto Santana, presidente y encargado de vinculación cultural de Ars Queer, la exhibición tiene como misión visibilizar, informar y desestigmatizar la vivencia del VIH. Mencionó que todas las personas que aparecen en las fotografías viven con VIH y colaboran contando sus historias en el material gráfico.

‘Nos ayudaron a contar las historias para quitar el estigma y decidimos “Presente positivo” porque es presentar lo que están viviendo realmente las personas con VIH’, dijo. Entre las personas que sirvieron como modelo está “Cafeína Café” un joven con VIH que fue detectado hace 10 años. La obra en la que aparece se llama “Vía Crucis”. ‘Las personas que vivimos con VIH, sí vivimos un Vía Crucis. Tenemos que seguir cierto protocolo y no solo es el VIH son otras enfermedades de transmisión sexual y también personas que no viven en esta condición pueden pasar este Vía Crucis que es llegar a un hospital y que no existan los medicamentos’, dijo. El joven que realiza transformismo y se viste de Drag Queen en espectáculos callejeros contó que lo primero a lo que se enfrentó cuando fue diagnosticado fue a la falta de comprensión de su propia familia. Compartió que muchas veces para los pacientes con VIH prevalecen los estigmas y los malos tratos. Las obras que integran la colección son de los artistas: Nataly Balandrano, Luis Rugeiro, Poncho Kiroga (Bad Pop) y Emmanuel Reygo.