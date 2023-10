El paso de Edward Hopper por Saltillo se revela en la FIL de Monterrey

En este momento tal vez para muchos ya no sea sorpresa que Edward Hopper, el artista que pintó “Nighthawks”, visitó Saltillo a mediados del siglo 20 y retrató algunas particulares perspectivas de la ciudad, pero esto se debe a que durante los últimos 15 años el investigador Alejandro Pérez Cervantes ha dedicado esfuerzos a estudiar su viaje por la región.

Este camino que inició en 2006 concluye ahora con la publicación de su libro “Edward Hopper en el norte de México” (UANL, 2023), el cual presentará por primera vez este martes 10 de octubre en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2023 (FILMTY).

“En 2006 yo me entero por primera vez, de manera accidental, viendo un video con la obra de Hopper, que encuentro una imagen que inmediatamente reconozco como el Cine Palacio. Conocía la obra de Hopper, este carácter emocional que impone a su obra, pero cuando encuentro esta primera pieza me fascina e inmediatamente me pongo a investigar”, compartió el también periodista con VANGUARDIA.