El pianista Alejandro Reyes-Valdés conquista a los saltillenses con concierto: ‘Reencuentro’

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    El pianista Alejandro Reyes-Valdés conquista a los saltillenses con concierto: ‘Reencuentro’
    Alejandro Reyes-Valdés volvió a debutar como solista con su concierto. VANGUARDIA | HÉCTOR GARCÍA

El pianista coahuilense deslumbró en el evento interpretando a grandes músicos y compositores: Beethoven, Mozart y Chopin en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler este viernes 15 de mayo

Este viernes 15 de mayo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, se presentó en concierto el talentoso pianista Alejandro Reyes-Valdés interpretando a grandes músicos y compositores.

El evento dio inicio en punto de las 20:15 horas con la lectura de la semblanza del artista al público y el programa del concierto.

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Una de las novedades de la noche fue transmitir en las pantallas del costado del escenario una entrevista del artista, y durante la primera aparición, Alejandro explicó el motivo del concierto y del repertorio musical que se presentaría durante la noche.

También habló sobre cómo practicar 10 horas diarias llegó afectar su salud, dando como resultado un trastorno neurológico que afecta a su mano derecha, padecimiento llamado “distonía focal”.

Después de unos breves instantes en silencio y en la oscuridad, apareció el maestro en el escenario vestido con un traje negro y camisa blanca, dando inicio a la velada con las interpretaciones del músico y compositor Ludwig van Beethoven con Sonata para piano No. 08.

$!La interpretación del artista asombró a todo su público saltillense.
La interpretación del artista asombró a todo su público saltillense. VANGUARDIA | HÉCTOR GARCÍA

Durante el concierto se pudo apreciar al público encantado por la música, sin ningún ruido extra al escenario y siempre atento a cada cambio.

La entrega del artista fue extraordinaria. Y siguiendo con el repertorio, llegó el tiempo del músico Wolfgang Amadeus Mozart y su aparición en las pantallas. Durante las variaciones el pianista Alejandro convirtió el teatro en un ambiente de tranquilidad.

“Es una delicia, aunque es una obra de juventud en el cual tiene esa chispa tan original, que ya deja ver, esa letra tan profunda oscura, melancólica”, comentó Alejandro Reyes.

Minutos después, se interpretó la música de Frédéric Chopin con dos nocturnos y cuatro estudios, y para finalizar el “Vals Capricho” de Ricardo Castro.

$!El público despidió al pianista con aplausos.
El público despidió al pianista con aplausos. VANGUARDIA | HÉCTOR GARCÍA

El público de pie llenó de aplausos al pianista y él lo recibió abriendo los brazos al aire. En modo de agradecimiento Alejandro Reyes decidió tocar una pieza más y regresó al escenario.

Para terminar la noche se le otorgó un reconocimiento por parte del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila en forma de “Alfil”, pieza de ajedrez que representa agilidad y elegancia en el juego.

“Precisamente Alejandro eres una pieza importante para el Patronato, para ayudarnos a expandir el arte y la cultura en Coahuila, comentó un representante de PARTECO, agradecido con los presentes por ser parte de este concierto, el cual por segunda ocasión, se despidió de pie del talentoso pianista con una gran ola de aplausos y gritos de alegría que retumbaron en todo el lugar.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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