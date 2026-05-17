Saltillo en cuadritos: Esteban Sosa reconstruyó la capital coahuilense con Lego e IA

Esteban Sosa, fotógrafo, diseñador por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y con un máster en artes visuales por la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha cobrado gran relevancia en Saltillo gracias a una de sus más recientes creaciones: la capital coahuilense en su versión Lego. Con más de 5 mil ‘me gusta’ y 526 compartidos en Instagram, Sosa maravilló a sus seguidores con su creatividad y talento para la música —sí, es él quien escribió y produjo la canción del popular video—. En VANGUARDIA decidimos ir más allá del hecho viral; por ello, platicamos con Esteban para conocer qué hay detrás de su producción, así como su proceso artístico.

¿ARTE CON IA? ASÍ NACIÓ LA IDEA Al ser cuestionado sobre cómo surgió esta idea de trabajar con apoyo de la inteligencia artificial, Esteban Sosa destacó que como personas somos creadoras por naturaleza, siempre buscando cómo reinventarnos a nosotros mismos y de manera constante. Así que, dentro de este concepto, el saltillense comentó: “Llega un punto en que dices, ¿y ahora qué hago?, ¿no? O sea, ya intenté todo tipo de fotografías, todo tipo de encuadres y, es más, hasta siento que a veces uno se encasilla en un estilo y no cambia. Y la Inteligencia Artificial me ha permitido experimentar, precisamente, con cosas nuevas”. Con apoyo de este tipo de herramientas, Sosa ha podido crear cosas que, incluso, llegó a imaginarse hace 10 años, cuando el tema de la inteligencia artificial era muy ajeno a la gente.

DETRÁS DE CÁMARAS Dentro del proceso creativo que acompañó a Esteban, está lo principal: generar un sentimiento en el público. A partir de ello, el animador elige una historia o la crea desde cero. “Si voy a contar una historia que ya sucedió en Saltillo, pues voy a investigar acerca de lo sucedido. Recabar datos, investigar, y de ahí me voy de la mano con el archivo municipal y con el archivo del estado [...] Y me gusta mucho platicar para obtener más datos que me puedan ayudar para enriquecer más lo visual cuando ya sea el momento de crear”, contó. Luego viene la organización. Tras concluir la indagación, Sosa hace un storyboard de cómo quiere que sea la historia, que es una forma para ‘aterrizar’ ideas para iniciar con la creación de imágenes. “Ahora sí, a crear las imágenes que, para cualquier animación hecha con inteligencia artificial, pues es esencial tener los frames bien hechos. Si tú tienes eso bien hecho, es más fácil que tu historia vaya a estar bien contada y creada”, agregó.

Finalmente, viene la musicalización, efectos de sonido, o “si hay necesidad de crear una canción especial para la pieza”. Aunque, para esta casa editorial, Esteban reveló que la canción utilizada en el video de la ciudad Lego fue lo primero que creó, y el video fue una forma de lanzarla al público. Todo el proceso va acompañado de un sentimiento de satisfacción, emoción y entusiasmo por crear algo nuevo. SALTILLO: UNA PARTE ESENCIAL DE ESTEBAN SOSA Tomando en cuenta que el principal público de estas creaciones son los saltillenses que, en palabras de Sosa, pueden llegar a ser un poco especiales, la verdad es que sus seguidores han dado una respuesta bastante positiva al trabajo de Esteban. “Cualquier trabajo que yo hago de Saltillo, sobre todo en el sentido de pertenencia, pues obviamente les gusta muchísimo. Y más allá de si está bien creado con la música adecuada y todo, pues es el orgullo de ser saltillense. Creo que eso es lo que le transmito a las personas”, dijo. PRÓXIMOS PROYECTOS Esteban Sosa nos dio un ‘spoiler’: se vienen proyectos nuevos, en especial uno que es un video sobre la fundación de Saltillo para el aniversario que se estará celebrando próximamente. Para este trabajo, Esteban utiliza a varias personas para generar algunos personajes, en un intento de más experimentación y de darle un sentido más humano a sus creaciones.

Aparte de este, hay avances para presentar la historia del ‘hombre mosca’, “que es un señor que vino y escaló la catedral”, el cual tendrá un estilo más cinematográfico. También es importante mencionar que Esteban Sosa figura dentro de la cartelera oficial del Festival Internacional de las Artes (FINA), en el marco del aniversario 449 de la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada, el animador participará en la conferencia ‘Inteligencia artificial y el futuro de la imagen’ el día 14 de julio a las 17:00 horas en la Universidad Carolina. LA IA VS. LA CREATIVIDAD HUMANA: OPINIONES DE ESTEBAN SOSA La creatividad humana es la base para trabajar con la inteligencia artificial, planteó Sosa. En todo su desarrollo como creador de contenido, destaca que es necesario “entender que la inteligencia artificial es una herramienta, no te reemplaza, no viene a reemplazarte a ti como ser humano, o sea, es una herramienta que simplemente está trabajando para ti. Tú le vas a decir qué hacer. Entonces, ¿qué mejor manera de generarlo desde un lado humano, desde un lado orgánico?”. Se podría decir que, como persona creadora que utiliza estas herramientas, está la responsabilidad de educar a la inteligencia, para que aprenda el estilo propio del artista y la línea creativa, de lo contrario se obtendría un producto bastante genérico.