$!El Teatro de Sombras de Saltillo llegará al Spookytown con espectáculo de Halloween

El Spooky Town ya inició y con él llegan propuestas de todo tipo para llenar de vida y color este festival dedicado al otoño, Halloween y el Día de Muertos en la ciudad. Uno de los invitados especiales de esta edición es el Teatro de Sombras de Saltillo, que contará con una función única en próximos días. El espectáculo que está preparando incluye historias muy divertidas y alusivas a la temporada, como una bruja enamorada de un espantapájaros o un científico loco que crea monstruos y zombies, así como temas musicales clásicos como “Thriller” de Michael Jackson, además de números de magia visual en vivo.

“Lejos de asustar al público, la compañía presentará un dinámico repertorio de mini obras donde el misterio se mezcla con la comedia, la nostalgia y la música festiva. Con clásicos sonoros como Thriller de Michael Jackson y relatos ingeniosos, el show promete sacar sonrisas tanto al público infantil como a los adultos”, compartieron a través de un comunicado de prensa. Este montaje destaca porque todos los efectos y escenas que se verán en vivo son realizados en tiempo real, haciendo uso de una proyección de luz y el trabajo de los actores detrás de la pantalla.

Para esta presentación la dramaturgia corrió a cargo de Claudia Solano, quien diseñó una secuencia de guiones dinámicos que mantienen la atención y el buen humor de la audiencia de principio a fin, y cuenta con la dirección actoral de Yuridia Orta y la dirección de arte de Guadalupe López.

“Queremos que las familias de Saltillo vengan a divertirse. El teatro de sombras tiene esa magia de asombrar a los más pequeños y hacer sonreír a los grandes; preparamos un show lleno de ritmo, comedia ligera y personajes entrañables para disfrutar juntos esta temporada”, destacó Chrystian Orta, director general de la compañía.

El Spooky Town, que estará abierto al público desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre en el cruce de Eulalio Gutiérrez y Pedro Figueroa, recibirá este espectáculo del Teatro de Sombras de Saltillo el día 16 de octubre a las 19:30 horas. La entrada el festival tiene un costo general de 290 pesos con paquetes para parejas y familias.

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