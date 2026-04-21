‘En el último toque nos vamos’ llega a 100 representaciones con el legado de Ozcar Castañeda

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Artes
/ 21 abril 2026
    ‘En el último toque nos vamos’ llega a 100 representaciones con el legado de Ozcar Castañeda

La comedia cabaret inspirada en ‘Macario’ logró esta meta el pasado lunes 20 en el Teatro Garnica

A casi medio año de su partida el legado y la memoria del actor, director y maestro de teatro Ozcar Castañeda sigue presente y este lunes la compañía Calaverita de Azúcar Teatro logró una meta que sin él no habría sido posible.

Con una función más de la obra “En el último toque nos vamos” este montaje llegó a sus primeras cien representaciones, una marca que pocas producciones coahuilenses tienen el honor de alcanzar y de las cuales cerca del 80% fueron con Castañeda en el rol principal.

La comedia cabaret, que se inspira en la historia de “Macario” pero con un “giro canábico” llegó con Ozcar —como el hombre tentado por Dios, el Diablo y la Muerte a compartir un poco de su más querida posesión— a distintos escenarios de Saltillo y Coahuila, así como a bares y restaurantes, donde el público pudo apreciar su mensaje y reír con su humor.

Al finalizar la histórica función —ahora con el actor Antonio García Flores como protagonista— se develó una placa para conmemorar la ocasión y Gina Garnica, directora del teatro, ofreció una palabras.

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“Esto de verdad es una fiesta y más con un proyecto así que nos llena de alegrías y de risas”, expresó Garnica, agradeciendo al elenco y el equipo técnico que han hecho posible también esto.

La placa da cuenta de los integrantes del elenco y producción que formaron parte de esta función, pero destaca por contar con una fotografía de Castañeda Rada cuando dio vida al personaje titular.

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Teatro

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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