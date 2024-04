“Y o planteaba trabajar con elementos fotográficos y elementos naturales que llevo guardando desde hace mucho tiemp o [...] Era como volver a trabajar la mirada fotográfica sin propiamente haber hecho yo esas imágenes, por eso me interesaba indagar en los archivos familiares”, explicó en entrevista con VANGUARDIA.

Desde ambos lados de su familia la fotografía era importante. Por parte de su madre tenía los archivos y memorias de quienes le precedieron, pero particularmente desde el lado paterno había no solo el acervo, sino también la práctica, pues su tatarabuelo fue uno de los primeros fotógrafos modernos en Veracruz y una tía suya también practicó este arte.

“Para mí era importante retomar estos archivos. Sabía que estaba buscando algo pero no sabía qué, hasta que empecé a verlas, a digitalizarlas, a imprimirlas en papel o en tela, que empecé a ordenar el mapa familiar, empecé a encontrar mi lugar en ese mapa y al mismo tiempo se develaban historias. Muchas no son sencillas, particularmente las de las mujeres, que es el linaje que yo sentía que me correspondía cuidar”, compartió.

“Sí era buscar historias pero era más el reconocerme y reconocerlas a ellas. Sacarlas de esta invisibilidad que el mismo sistema y la educación nos ha dado. Siempre pensar a la mujer en el nicho del cuidado, a los hijos o a los padres, lo doméstico, que no está mal, pero entendí que había más”, agregó, “ellas y ellos son la representación de otras personas que no conocemos y de los que no tenemos registros fotográficos”.