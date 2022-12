“Una vez que vimos que Quitzé hizo la publicación le pedimos permiso para hacer una adaptación radiofónica”, comentó para VANGUARDIA Silvia de la Cruz, productora del radio-cuento, “hablé personalmente con la familia, con la hermana de Chuy Salas. Fue de las últimas cosas que hizo Chuy y nos dio permiso de adaptarlo. Le hicimos unas modificaciones para llevarlo a la radio”.

“Chuy era una enamorado de Saltillo y cada escena del cuento retrata a Saltillo. No me atrevería a decir que está todo, porque Saltillo es una ciudad grande, pero realmente hay muchísimas cosas que, tanto si eres de aquí como si no, lo vas a conocer. Retrata a las personas, a los lugares, las calles, las casas, la comida, por supuesto, entonces es una forma bonita de presentar a nuestra ciudad”, agregó.