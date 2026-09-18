Entre mariachi, boleros y temas originales: así fue el debut como solista de Carlos Cipriano en Saltillo

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    Entre mariachi, boleros y temas originales: así fue el debut como solista de Carlos Cipriano en Saltillo
    Carlos Cipriano durante su presentación en el Centro Cultural Casa La Besana, donde interpretó éxitos como ‘Corazón partío’ y temas de su autoría. SARA NAVARRETE

Acompañado por el grupo Kahoba y el Mariachi Saltillo 2000, el cantautor coahuilense deleitó al público del Centro Cultural Casa La Besana con éxitos inolvidables y temas originales

“Una noche inolvidable que voy a llevar toda la vida en el corazón”: así calificó Carlos Cipriano, artista independiente originario de Saltillo, la presentación que tuvo ante el público local la noche del 17 de septiembre, en el Centro Cultural Casa La Besana, ubicado en la Zona Centro de la ciudad.

El evento se realizó con la finalidad de celebrar el reciente lanzamiento como solista de su proyecto ‘Brown Eyed Soul’, mediante una grabación en vivo en la que estuvo acompañado por el grupo Kahoba y el Mariachi Saltillo 2000. En conjunto, se interpretaron temas ampliamente conocidos, así como piezas originales.

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Desde las 20:00 horas, el público esperaba la oportunidad de entrar al recinto para disfrutar de la voz de Cipriano, quien maravilló a cada persona presente a pesar de la prolongada espera.

“Para mí es un gran privilegio estar rodeado de grandes músicos”, comentó el cantante.

$!Carlos Cipriano, cantautor coahuilense radicado en Los Ángeles, celebró su debut solista ante el público de su ciudad natal.
Carlos Cipriano, cantautor coahuilense radicado en Los Ángeles, celebró su debut solista ante el público de su ciudad natal. SARA NAVARRETE

ALEJANDRO SANZ, HIMNOS CON MARIACHI Y UNA VOZ ORIGINAL

Carlos Cipriano abrió su show con la inolvidable ‘Corazón partío’, uno de los grandes éxitos de Alejandro Sanz, quien tendrá un concierto el próximo mes de octubre en la capital coahuilense.

Como segunda pieza de la noche, se interpretó el bolero ‘El tiempo que te quede libre’, escrito por el mexicano José Ángel Espinoza ‘Ferrusquilla’ y que se popularizó en la voz de María Dolores Pradera y, posteriormente, en la de Luis Miguel.

$!El cantante saltillense acompañado en el escenario por el Mariachi Saltillo 2000 durante la grabación en vivo de su proyecto ‘Brown Eyed Soul’.
El cantante saltillense acompañado en el escenario por el Mariachi Saltillo 2000 durante la grabación en vivo de su proyecto ‘Brown Eyed Soul’. SARA NAVARRETE

Después, continuando con el ritmo tranquilo, Cipriano entonó ‘El Reloj’, para luego dar paso a su primer tema original de la velada: ‘Tu piel en la mía’. La actuación continuó con Grupo Kahoba hasta un breve receso, dando paso al Mariachi Saltillo 2000, junto a quienes cantó ‘Ódiame’ de Julio Jaramillo y ‘Ya lo sé que tú te vas’ de Alberto Aguilera Valadez y que llegó a ser entonada con la voz del querido Juan Gabriel.

Con el agrupamiento también interpretó ‘Maldita obsesión’, otra melodía de su autoría. Al finalizar la noche, el mariachi sorprendió al solista con las tradicionales ‘Mañanitas’.

¿QUIÉN ES CARLOS CIPRIANO?

Es un artista coahuilense que, actualmente, reside en la ciudad de Los Ángeles, California, donde estudia negocios del entretenimiento. Su primer disco lleva por nombre ‘Brown Eyed Soul’, el cual incluye siete canciones al estilo de la música mexicana, boleros, cumbia norteña y texana, además del sonido chicano y una composición en inglés homónima al álbum.

“Esta es la primera vez que escribo una canción en inglés, lo cual era un reto que quería proponerme”, comentó ante medios de comunicación.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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