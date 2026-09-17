$!Un recorrido por los cambios que ha tenido el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

Desde hace más de un año la administración del Teatro de la Ciudad Fernando Soler quedó en manos del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO). Esta asociación civil fue designada por el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Cultura como parte de una serie de cambios en el manejo de las finanzas del inmueble, pensadas para mejorar sus condiciones. La llegada del PARTECO al frente del recinto y su creación misma fueron tratadas con discreción, mientras que el trabajo que realizó a lo largo de los siguientes meses se difundió de manera sutil, por medio de estadísticas generales o destacando acciones específicas, lo que generó desconfianza entre el gremio artístico sobre el manejo del lugar.

En la primera sesión del Consejo Ciudadano de Cultura, la cual se realizó el pasado 9 de septiembre, la A.C. compartió por primera vez a detalle las acciones que han llevado a cabo en este periodo, así como los ingresos y su utilización. En seguimiento, VANGUARDIA hizo un recorrido por las instalaciones del Fernando Soler para conocer lo que se ha realizado hasta el momento. Los cambios más notorios De acuerdo con Omar Hernández, vicepresidente del PARTECO, el teatro presentaba un deterioro y abandono general al momento de que entraron a la administración. En este sentido sus primeras acciones se centraron en mejorar la experiencia del público asistente y los artistas en camerinos.

Se restauró la balaustrada derruida en una de las esquinas del atrio, así como algunos peldaños de la escalinata principal y las puertas de acceso, además de que se repintaron los muros del lobby y se acondicionaron las instalaciones de los sanitarios, agregando secadores de mano y cambiadores de pañales en ambos baños. Asimismo se cambió la escultura del ángel en el lobby —la cual pasó a la Secretaría de Cultura— y en su lugar se instaló una réplica de un amonite monumental, iluminada. Ahí mismo se instaló una cafetería, administrada por un externo en convenio con el patronato, así como un teatrino para que el público se tome fotos.

“También tenemos una red Wi-Fi en todo el lobby, la sala principal y el backstage. Aquí [en el lobby] está abierto y tienes buena velocidad. En la sala está restringida la velocidad, porque lo que no queremos que la gente se distraiga en el celular”, destacó. El público que ha asistido a eventos durante este último año también ha notado la presencia de dos pantallas a los lados del escenario. En la sala mayor también se instalaron luces de trabajo —con las que no se contaba previamente— y se mejoraron las condiciones de la consola de sonido y la cabina. Se alfombró nuevamente la sala y en estos momentos están haciendo pruebas para instalar un piso de caucho en las zonas de butacas.

“Vamos evaluando qué funciona, qué no funciona y qué se puede complementar”, explicó, “la cabina tenía desniveles, la gente a veces se caía donde las sillas se movían, era hechizo con madera. Ya se le puso fórmica, se cambió la consola de audio, fue una remodelación total. Y tenemos una consola adicional que puede servir para monitores”. Tras bambalinas El escenario está recibiendo mantenimiento constante, se adicionaron luces, se rehabilitaron telones y vestiduras, además de que se adquirieron plafones aislantes. En los camerinos se compraron sillas y se acondicionaron sillones, además de que se cambiaron las luces led. También se está proyectando la automatización de la tramoya.

En cuestión de seguridad se habilitó una bomba de agua para emergencias y se rellenaron extintores. Además, en los pasos de gato había riesgos para el personal por cuestión de visibilidad y barandales, que fueron atendidos. De igual manera el acceso a tramoya se hacía de manera precaria, por una escalera vertical. Se instaló en su lugar una escalera normal con una reja, para mantener fuera a personal no autorizado. Asimismo, han contratado a personal extra en temporada alta, una ampliación del personal que también está en consideración para la reapertura del Teatro de Cámara “Jesús Valdés”, el cual cambiará por completo.

El nuevo “Jesús Valdés” El sótano del Fernando Soler albergó durante décadas la dirección del recinto y el mencionado teatro de cámara. Ahora que la dirección se mudó a unas oficinas en el lobby —espacios que, como muchos otros previamente, eran usados como almacén—, toda la zona inferior se convertirá en la Sala Experimental “Jesús Valdés”, una caja negra con espacio hasta para 250 personas. El escenario base que se propone, montado en estilo arena, mide 7 por 6 metros, pero se puede adecuar a las necesidades de cualquier montaje. Lo mismo con el sonido y la iluminación, que se podrá mover de acuerdo con la obra o evento a presentar.

“Fuimos a investigar a la Sala Experimental de Monterrey y nos dijeron que casi siempre el estándar gana y la gente siempre pide lo mismo [a la italiana]. Pero el chiste es jugar y ver qué se puede hacer”, mencionó Hernández. El espacio también cuenta con varios minisplits, con entradas desde el lobby y desde el bulevar Francisco Coss, donde la anterior recepción ahora albergará una sala de espera —con la foto del actor Jesús Valdés que antes se exponía en otra área— y la antigua dirección se está acondicionando para ser camerinos con baño.

Su reapertura se proyecta para la última semana de octubre, mientras que el costo de la renta se mantendrá en el estándar de otros teatros locales independientes, en 3 mil 500 pesos por día o el 80-20 en taquilla. La agenda ya está abierta y se busca que las nuevas instalaciones permitan que haya actividad en ambas salas sin interrupciones. La sala principal maneja un costo de 71 mil 900 pesos para obras comerciales, para graduaciones locales 38 mil pesos y academias locales 33 mil pesos.

Cambios financieros La llegada del PARTECO al frente del Teatro de la Ciudad sucede en paralelo con un cambio en los ingresos del recinto. Anteriormente estos pasaban a la Secretaría de Finanzas, donde se integraban a los ingresos generales del Gobierno del Estado y nunca regresaban íntegros. Este ajuste busca que ese dinero no se pierda. La asociación reportó que de junio de 2025 a junio del 2026 hubo un aumento del 142% en los ingresos, pasando de 1 millón 732 mil 658 a 4 millones 203 mil 462 pesos. Esta cifra se suma a aportaciones realizadas por distintos patrocinadores por un monto de 2 millones 974 mil 500 pesos. Agregando las aportaciones del Gobierno del Estado y otros ingresos, se han aplicado en este año 8.2 millones de pesos.