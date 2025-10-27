Escucha el Réquiem de Mozart-Süssmayr en la Catedral de Saltillo con la COSA y la Camerata de Coahuila

Cuando la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) debutó, hace casi cuatro, una de sus primeras grandes presentaciones fue la interpretación del “Réquiem” de Mozart en la Catedral de la ciudad, un evento que llenó de público a este recinto y que muy pronto se replicará, con creces. El próximo 1 de noviembre la COSA se unirá a la Camerata de Coahuila para presentar en este mismo espacio el “Réquiem” de Mozart-Süssmayr, la versión integral de esta magna obra con las partes finales que el destacado compositor no alcanzó a desarrollar y que tras su muerte fueron concluidas por Franz Xaver Süssmayr. “Aunque ya habíamos realizado interpretaciones anteriormente en Catedral, habíamos cantado hasta el Lacrimosa, es decir solo la parte de la Secuencia, lo que en su mayor parte compuso Mozart, pero para esta función del 1 de noviembre decidimos hacer la interpretación completa, o sea lo que escribió Süssmayr, alumno de Mozart, que fue quien completó el ‘Requiem’”, explicó Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA para VANGUARDIA.

Este concierto representa el regreso a Saltillo de la orquesta de cámara a 6 años de su última función en la ciudad —con motivo de su 25 aniversario en 2019— y es la primera de dos fechas; la segunda será el día 2 de noviembre a las 18:00 horas en el Santuario de Cristo Rey, sobre el Cerro de las Noas de Torreón, con el acompañamiento del Coro del INMUS. “Nos habían invitado ya en varias ocasiones y habíamos apuntado a una colaboración acá en Saltillo, en respuesta a la cordialidad, la invitación y esa confianza por nuestro trabajo. Camerata es una excelente orquesta y es ideal para la interpretación de Mozart. Consideramos con Lety Rodarte que era algo justo y apropiado realizar esta invitación. Pudimos hacerla, claro en colaboración, porque esto luego se vuelve muy costoso, con la amabilidad y cordialidad de Camerata pudimos hacer esta mancuerna”, explicó sobre esta colaboración que ya los ha llevado a interpretar el Carmina Burana y el “Réquiem” de Verdi en tierra laguneras y que ahora tendrá sede en casa. Respecto a la aportación de Süssmayr a la obra de Mozart, Reyes-Valdés comentó que hay quienes, de forma peyorativa, aseguran que “se nota mucho que ya no es Mozart”, pero él considera que el cuidado y respeto al trabajo de su maestro está presente en estos segmentos finales.