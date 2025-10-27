Escucha el Réquiem de Mozart-Süssmayr en la Catedral de Saltillo con la COSA y la Camerata de Coahuila
El ensamble contará con el acompañamiento de la Camerata de Coahuila, que regresa a la capital coahuilense seis años después de su última presentación en la ciudad
Cuando la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) debutó, hace casi cuatro, una de sus primeras grandes presentaciones fue la interpretación del “Réquiem” de Mozart en la Catedral de la ciudad, un evento que llenó de público a este recinto y que muy pronto se replicará, con creces.
El próximo 1 de noviembre la COSA se unirá a la Camerata de Coahuila para presentar en este mismo espacio el “Réquiem” de Mozart-Süssmayr, la versión integral de esta magna obra con las partes finales que el destacado compositor no alcanzó a desarrollar y que tras su muerte fueron concluidas por Franz Xaver Süssmayr.
“Aunque ya habíamos realizado interpretaciones anteriormente en Catedral, habíamos cantado hasta el Lacrimosa, es decir solo la parte de la Secuencia, lo que en su mayor parte compuso Mozart, pero para esta función del 1 de noviembre decidimos hacer la interpretación completa, o sea lo que escribió Süssmayr, alumno de Mozart, que fue quien completó el ‘Requiem’”, explicó Alejandro Reyes-Valdés, director de la COSA para VANGUARDIA.
Este concierto representa el regreso a Saltillo de la orquesta de cámara a 6 años de su última función en la ciudad —con motivo de su 25 aniversario en 2019— y es la primera de dos fechas; la segunda será el día 2 de noviembre a las 18:00 horas en el Santuario de Cristo Rey, sobre el Cerro de las Noas de Torreón, con el acompañamiento del Coro del INMUS.
“Nos habían invitado ya en varias ocasiones y habíamos apuntado a una colaboración acá en Saltillo, en respuesta a la cordialidad, la invitación y esa confianza por nuestro trabajo. Camerata es una excelente orquesta y es ideal para la interpretación de Mozart. Consideramos con Lety Rodarte que era algo justo y apropiado realizar esta invitación. Pudimos hacerla, claro en colaboración, porque esto luego se vuelve muy costoso, con la amabilidad y cordialidad de Camerata pudimos hacer esta mancuerna”, explicó sobre esta colaboración que ya los ha llevado a interpretar el Carmina Burana y el “Réquiem” de Verdi en tierra laguneras y que ahora tendrá sede en casa.
Respecto a la aportación de Süssmayr a la obra de Mozart, Reyes-Valdés comentó que hay quienes, de forma peyorativa, aseguran que “se nota mucho que ya no es Mozart”, pero él considera que el cuidado y respeto al trabajo de su maestro está presente en estos segmentos finales.
“A ese punto [Süssmayr] tenía 24 o 25 años, cuando completa la partitura del ‘Requiem’ por encargo de Constanza, la viuda de Mozart, y fue la última opción, porque otros le sacaron la vuelta”, señaló, “se echó ese paquete, de completar la obra que prometía estar en la historia y ya lo estaba, porque Mozart lo sabía y lo hizo de manera muy inteligente, muy integral y tuvo la gran iluminación de decir cómo va a terminar esta obra, y decidió terminarla igual que el maestro empezó. Así que al final, con la letra de Lux Aeterna, que va al final de la misa, utilizó la misma música que usó Mozart para la introducción, así que le dio un cierre circular y todo lo que sucede entre la Lacrimosa y este número fue ideada siempre basada en una excelente lectura del estilo de su maestro”.
El “Réquiem” de Mozart-Süssmayr se presentará el sábado 1 de noviembre a las 20:30 horas en la Catedral de Saltillo. La entrada es libre y el cupo limitado.
