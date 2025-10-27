$!SOU y Cuarta Pared llenan de ritmo latino el Teatro de la Ciudad con ‘In The Heights’ en Saltillo

Durante meses el elenco que este fin de semana presentó “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda preparó su voz y su cuerpo para darle vida a un barrio latino en Nueva York, cuyas historias emocionaron y conmovieron al público saltillense que pudo ver una vez más este ya clásico musical. La producción que se presentó por primera vez en Saltillo en 2019 de la mano de Cuarta Pared Teatro volvió al Teatro de la Ciudad Fernando Soler ahora por iniciativa de Souls of Unity, proyecto de Michele Rodríguez que busca profesionalizar a los futuros artistas de la escena de México.

El montaje estuvo precedido por un proceso formativo en danza, actuación y canto con maestros de Cuarta Pared y el esfuerzo se demostró este fin de semana, con cuatro funciones llenas de coreografías sólidas y enérgicas, ensambles corales de gran calidad y algunas muy carismáticas interpretaciones.

Las historias de personajes como Usnavi, Nina, Sonny, Vanessa, Benny y Daniela, inmigrantes latinos o hijos de inmigrantes que hicieron del barrio de Washington Heights su hogar, llegaron a escena explorando temas sobre la identidad, el amor y hasta los problemas económicos a los que se enfrenta esta comunidad en Estados Unidos.

La obra contó con la participación de Roberto Martínez, Pedro Daniel Rodríguez, Natalia González, Pipe Nava, Mélida Puertos, Viviana Gutiérrez, Zoe Azuara, Rodrigo Huerta y Uriel Almanza, así como Tamara Robles y Mauricio Villarreal, además de la presencia estelar de Claudia Gutiérrez como la querida Abuela Claudia. El ensamble se complementó con Regina Camacho, Ximena Alonso, Vanessa Martínez, Ixchel Escobedo, Karla Heredia, Valentina Flores, Rebecca Gamiz, Fa Grajeda, Andrés Rodríguez, David Lozada y Renato Rodríguez, con la dirección y producción de Michele González, la dirección coreográfica de Tere de León, la co-producción y dirección creativa de Rodrigo González, la dirección escénica de Armando Tenorio, la dirección vocal y montaje coral de Andrés Hernández y la dirección vocal residente de Claudia Gutiérrez.