SOU y Cuarta Pared llenan de ritmo latino el Teatro de la Ciudad con ‘In The Heights’ en Saltillo

Artes
/ 27 octubre 2025
    SOU y Cuarta Pared llenan de ritmo latino el Teatro de la Ciudad con ‘In The Heights’ en Saltillo
    El musical combina varios géneros latinos en sus canciones, que llenaron de emoción y movimiento el escenario. FOTO: HÉCTOR GARCÍA.

El musical de Lin-Manuel Miranda volvió a Saltillo con más funciones el pasado fin de semana, producto de un largo proceso formativo para sus estrellas

Durante meses el elenco que este fin de semana presentó “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda preparó su voz y su cuerpo para darle vida a un barrio latino en Nueva York, cuyas historias emocionaron y conmovieron al público saltillense que pudo ver una vez más este ya clásico musical.

La producción que se presentó por primera vez en Saltillo en 2019 de la mano de Cuarta Pared Teatro volvió al Teatro de la Ciudad Fernando Soler ahora por iniciativa de Souls of Unity, proyecto de Michele Rodríguez que busca profesionalizar a los futuros artistas de la escena de México.

El montaje estuvo precedido por un proceso formativo en danza, actuación y canto con maestros de Cuarta Pared y el esfuerzo se demostró este fin de semana, con cuatro funciones llenas de coreografías sólidas y enérgicas, ensambles corales de gran calidad y algunas muy carismáticas interpretaciones.

$!SOU y Cuarta Pared llenan de ritmo latino el Teatro de la Ciudad con ‘In The Heights’ en Saltillo

Las historias de personajes como Usnavi, Nina, Sonny, Vanessa, Benny y Daniela, inmigrantes latinos o hijos de inmigrantes que hicieron del barrio de Washington Heights su hogar, llegaron a escena explorando temas sobre la identidad, el amor y hasta los problemas económicos a los que se enfrenta esta comunidad en Estados Unidos.

$!SOU y Cuarta Pared llenan de ritmo latino el Teatro de la Ciudad con ‘In The Heights’ en Saltillo

La obra contó con la participación de Roberto Martínez, Pedro Daniel Rodríguez, Natalia González, Pipe Nava, Mélida Puertos, Viviana Gutiérrez, Zoe Azuara, Rodrigo Huerta y Uriel Almanza, así como Tamara Robles y Mauricio Villarreal, además de la presencia estelar de Claudia Gutiérrez como la querida Abuela Claudia.

TE PUEDE INTERESAR: Cantante estrena video musical grabado en el Museo de la Muñeca de Saltillo

El ensamble se complementó con Regina Camacho, Ximena Alonso, Vanessa Martínez, Ixchel Escobedo, Karla Heredia, Valentina Flores, Rebecca Gamiz, Fa Grajeda, Andrés Rodríguez, David Lozada y Renato Rodríguez, con la dirección y producción de Michele González, la dirección coreográfica de Tere de León, la co-producción y dirección creativa de Rodrigo González, la dirección escénica de Armando Tenorio, la dirección vocal y montaje coral de Andrés Hernández y la dirección vocal residente de Claudia Gutiérrez.

Temas


Teatro
Musicales

Localizaciones


Saltillo

true

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

COMENTARIOS

