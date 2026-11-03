Estas son las actividades que trae el Instituto Municipal de Cultura a Saltillo por el mes de noviembre

Después de un activo mes de octubre, entre calaveritas y altares, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) continúa con otros eventos más para noviembre, en la cartelera que ya puedes consultar en sus redes sociales. Mucha música Este mes la Orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al Teatro de la Ciudad Fernando Soler para interpretar la “Eroica”, la Sinfonía no. 3 de Beethoven, con la participación del solista Daniel Suárez Nordet con la dirección de Natalia Riazanova. El concierto se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre a las 20:15 horas y los boletos ya se pueden adquirir en Boletrix desde 100 pesos. La oferta musical también incluye dos presentaciones de la Compañía de Ópera de Saltillo. Una será el jueves 5 de noviembre a las 18:00 horas en el 30 aniversario de la Infoteca Central “Dr. Alejandro Dávila Flores” de la UAdeC. La siguiente será en el Wine Art, el Primer Concurso de Arte Hecho con Vino, el cual se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre en el Museo del Desierto a las 20:00 horas con la participación del solista Enrique Guzmán, tenor. En ambas la entrada es libre.

También habrá mucho jazz en el Centro de Estudios Musicales (CEM), con cursos y talleres, sí como conciertos didácticos del 4 al 11 de noviembre con la participación de maestros como Guillermo Martínez Leos, Pepe Hernández y Eduardo Figueroa. Asimismo, la Orquesta y Coros del CEM presentará el espectáculo “Romance del catrín y la catrina” con texto de José Domingo Ortíz Montes y música y dirección de Eduardo Figueroa el 12 de noviembre a las 19:00 horas en la Biblioteca de la Alameda. Además, el 19 de noviembre a las 19:00 horas se presentará la clarinetista Franyelika Echezuria, con un recital que se llevará a cabo en el Centro Cultural Casa Purcell. Y para cerrar el mes la Orquesta Avanzada del CEM presentará el Concierto La Escuela de Manheim en el Convento de Nuestra Señora de la Soledad el 27 de noviembre a las 19:00 horas.

Danza, teatro y literatura La Compañía de Danza Folklórica Ixtle-Coahuila celebrará el Mes de la Revolución Mexicana con el evento “Ecos de la revolución”, una gala junto a otras compañías de la región el 14 de noviembre a las 16:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. También habrá varias presentaciones del proyecto Danza que Incluye en el Corazón de Saltillo, que reúne a niños y niñas con y sin discapacidad en un mismo escenarios. Estas serán los sábados 14, 21 y 28 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza San Francisco, Paseo Capital y la explanada de la Alameda respectivamente. En teatro se presentará la obra “Reflejos de ella” de Fernanda del Monte, una exploración contemporánea de la vida de Sor Juan Inés de la Cruz. Las funciones serán del 12 al 15 de noviembre, de jueves a sábado a las 20:00 horas y domingo a las 18:00 horas en el Centro Cultural La Besana. La entrada es gratuita.

Y los días 20 y 21 a las 20:00 horas en el Centro Cultural Teatro García Carrillo se presentará la comedia de enredos “Navidad en modo caos” del Círculo Dramaturgas de Saltillo. La entrada tiene un costo de 200 pesos, con cortesías disponibles en Casa Purcell. También se presentarán los libros “Días de asueto” de Fernanda Reséndiz el 27 de noviembre a las 19:00 horas en Casa Purcell y “Los minutos contigo y las horas sin ti” de Majo Dibildox en la Librería Monsiváis el día 20 a las 19:00 horas. Durante este mes también habrá talleres literarios y de artes como dibujo, cómic y fotografía, además de danza, todos gratuitos y cuyas bases puedes encontrar en la cartelera del IMCS.

Exposiciones vigentes Aunque este mes no hay inauguraciones sí puedes acudir aún a ver las siguientes muestras de arte: en el Centro Cultural Casa Purcell están “Una misma sed nos une en todos los desiertos” de Criss Poulain y “Recuerdos divididos” de Roy Carrum; el Centro Cultural Teatro García Carrillo alberga “Sobre la veleidad de la memoria. Una égloga islandesa” de Alfredo Esparza Cárdenas; en el Centro Cultural Vito Alessio Robles está “Pulso y memoria” de Omar Coronado y el Museo Rubén Herrera tiene “Concluir al centauro: Rubén Herrera a través de los nuestros”.

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