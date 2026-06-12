$!Estas son las exposiciones que llegarán a Saltillo por la Fiesta Internacional de las Artes FINA

Cada año la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 449 (FINA) incluye en su cartelera exposiciones, que llegan a las principales galerías de la ciudad, para presentar lo más actual en el arte nacional e internacional o propuestas que puedan mover y conmover a los saltillenses en el aniversario de las ciudades y estas son las que formarán parte de la edición 2026 del festival. 40 años de trayectoria y maestría escultórica El maestro Alejandro Fuentes Gil presentará desde el sábado 20 de junio a las 19:00 horas en el Museo Rubén Herrera “La forma de ella”, donde celebra cuatro décadas de trabajo y muestra que su habilidad artística no se reduce al retrato escultórico de la fauna silvestre, o las obras monumentales que le conocemos, sino que también es capaz de plasmar las complejidades del cuerpo humano y, específicamente, la figura femenina. “Parte de sus ejercicios es hacer piezas en pequeño formato, porque me decía que es justo donde se ve el manejo de la técnica. Porque no es igual hacer un músculo que se tensa aquí en corto que en mayor formato [...] Vamos a tener piezas desde los 90 en adelante”, explicó para VANGUARDIA Talía Barredo, coordinadora de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura.

Acuarelas y bóvedas celestes El martes 23 de junio a las 19:00 horas será la inauguración de la muestra “De esos seres flotantes” de Mónica Dower en el Centro Cultural Teatro García Carrillo, una propuesta que desde la acuarela plantea reflexiones sobre la migración. “Ella nace en Inglaterra pero es nacionalizada mexicana, de gran trayectoria. Entre sus propuestas incluye el dibujo, la pintura y a veces el video”, señaló Barredo, “su obra se caracteriza por la creación de espacios ilusorios [...] Este proyecto habla de los orígenes de la migración y la identidad a través de estas piezas. Su abuelo fue migrante y se quedó marcado por la identidad oaxaqueña a través de la imagen de un árbol de tule desde su infancia. Entonces ella hace esta serie pensando en su abuelo”.

Casa Purcell, a puertas abiertas El Centro Cultural Casa Purcell recibirá varias exposiciones. En primer lugar está “Tejidos imaginarios” de la fotógrafa yucateca Lizette Abraham, quien retrata instalaciones o maquetas textiles, “que representan a mujeres o deidades que son tejedoras de comunidad, creadas a través de maquetas, de hilos, de telas. Son como puestas en escena, instalación, pero nos presenta fotografía”. También estará la obra de Radharani Torres en la muestra “Espectro de Brocken”, descrita por Barredo como “más oscura, con escenas muy cinematográficas, con elementos que a veces sin ser propiamente retratos te narran historias o pequeños momentos que se dan desde lo cotidiano”. Y en este recinto es exhibirá también la serie “Excesos y poder” de Borers TokTok, seleccionado en la convocatoria de la FINA. Sus pinturas, lúdicas e irreverentes, plantean cuestionamientos al consumismo, al capital y al sistema actual. Las tres exposiciones se inaugurarán el miércoles 8 de julio a las 19:00 horas.

Rostros y escultura coahuilense A la FINA se incorpora en esta ocasión el espacio independiente del Centro Cultural La Besana, en cuya galería se inaugurará el miércoles 15 de julio a las 19:00 la muestra “Pareidolias” de Isidoro Max, también seleccionado por convocatoria, que se inspira de este fenómeno psicológico donde el ojo ve rostros que no existen. Y por último, en coordinación con la Secretaría de Cultura de Coahuila, presentarán desde el 16 de julio a las 20:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles la colectiva “Otras formas de nombrar el horizonte” que reunirá a más de 20 artistas coahuilenses de distintas generaciones a través de su trabajo escultórico, generando diálogo sobre las distintas formas de abordar la técnica y el territorio en la entidad. Más actividades Aunado a esto la coordinación también realizará más eventos en la FINA, entre talleres de videoperformance, arte textil, historia, pintura, cómics y cianotipia y noches de museos en las exposiciones antes mencionadas. Para más información se puede consultar la cartelera en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

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