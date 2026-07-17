Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas

El fenómeno ha sido identificado como un enjambre sísmico, debido a la concentración de múltiples eventos en un periodo corto de tiempo.

La cifra representa un incremento respecto al reporte emitido a las 10:00 horas, cuando el SSN contabilizaba 39 réplicas, es decir, en el transcurso de una hora se registraron 21 movimientos adicionales.

Un total de 60 réplicas se habían registrado hasta las 11:00 horas de este viernes 17 de julio tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional ( SSN ). La réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.5.

EL SISMO FUE PERCIBIDO EN VARIOS ESTADOS

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo principal se registró a las 8:48 horas de este viernes, con una magnitud de 7.4 y epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De manera simultánea, las autoridades reportaron otro movimiento telúrico de magnitud 6.8, localizado al suroeste de Huixtla, Chiapas.

El movimiento fue percibido también en otras entidades, entre ellas Oaxaca, por lo que se activaron protocolos de revisión y monitoreo.

¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un enjambre sísmico es la ocurrencia de un conjunto de sismos concentrados en una zona específica durante un periodo relativamente corto.

Este periodo puede abarcar días, semanas o incluso meses.

A diferencia de una secuencia convencional de réplicas, en un enjambre sísmico no existe un solo evento principal claramente definido que origine el resto de los movimientos.

Este tipo de fenómenos suele registrarse en determinadas regiones tectónicas y, en algunos casos, ha sido asociado con actividad volcánica.

ANTECEDENTES DE ENJAMBRES SÍSMICOS

Entre los casos documentados se encuentra el enjambre registrado en 2008 a lo largo de la falla de Cerro Prieto, cerca de Mexicali, Baja California, donde fueron percibidos más de 500 sismos y réplicas.

Otro ejemplo ocurrió cerca de Reno, Nevada, en Estados Unidos. Conocido como la secuencia del terremoto Mogul, comenzó en febrero de 2008 y se prolongó hasta noviembre del mismo año. Durante ese periodo se registraron más de mil movimientos sísmicos, siendo el mayor de magnitud 4.7.

MARINA REPORTA AUSENCIA DE DAÑOS MAYORES

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones graves derivadas de los sismos registrados en Chiapas.

“No hay afectaciones graves y en tema marítimo solamente se espera que se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por el efecto tsunami”, señaló el almirante.

Asimismo, reiteró el llamado a la población para mantenerse alejada de las costas mientras continúan las labores de monitoreo por parte de las autoridades.