Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Enjambre sísmico: qué significa el fenómeno tras las 60 réplicas del sismo magnitud 7.4 en Chiapas
    El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas ha generado 60 réplicas y fue catalogado como un enjambre sísmico. VANGUARDIA

El SSN reportó 60 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4 en Chiapas; la mayor fue de 6.5 y el fenómeno es un enjambre sísmico

Un total de 60 réplicas se habían registrado hasta las 11:00 horas de este viernes 17 de julio tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido frente a las costas de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). La réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.5.

La cifra representa un incremento respecto al reporte emitido a las 10:00 horas, cuando el SSN contabilizaba 39 réplicas, es decir, en el transcurso de una hora se registraron 21 movimientos adicionales.

El fenómeno ha sido identificado como un enjambre sísmico, debido a la concentración de múltiples eventos en un periodo corto de tiempo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sismo-de-magnitud-74-sacude-chiapas-y-frontera-de-guatemala-activan-monitoreo-por-riesgo-de-tsunami-HB22238582

EL SISMO FUE PERCIBIDO EN VARIOS ESTADOS

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo principal se registró a las 8:48 horas de este viernes, con una magnitud de 7.4 y epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De manera simultánea, las autoridades reportaron otro movimiento telúrico de magnitud 6.8, localizado al suroeste de Huixtla, Chiapas.

El movimiento fue percibido también en otras entidades, entre ellas Oaxaca, por lo que se activaron protocolos de revisión y monitoreo.

¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un enjambre sísmico es la ocurrencia de un conjunto de sismos concentrados en una zona específica durante un periodo relativamente corto.

Este periodo puede abarcar días, semanas o incluso meses.

A diferencia de una secuencia convencional de réplicas, en un enjambre sísmico no existe un solo evento principal claramente definido que origine el resto de los movimientos.

Este tipo de fenómenos suele registrarse en determinadas regiones tectónicas y, en algunos casos, ha sido asociado con actividad volcánica.

ANTECEDENTES DE ENJAMBRES SÍSMICOS

Entre los casos documentados se encuentra el enjambre registrado en 2008 a lo largo de la falla de Cerro Prieto, cerca de Mexicali, Baja California, donde fueron percibidos más de 500 sismos y réplicas.

Otro ejemplo ocurrió cerca de Reno, Nevada, en Estados Unidos. Conocido como la secuencia del terremoto Mogul, comenzó en febrero de 2008 y se prolongó hasta noviembre del mismo año. Durante ese periodo se registraron más de mil movimientos sísmicos, siendo el mayor de magnitud 4.7.

MARINA REPORTA AUSENCIA DE DAÑOS MAYORES

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que hasta el momento no se tienen reportes de afectaciones graves derivadas de los sismos registrados en Chiapas.

“No hay afectaciones graves y en tema marítimo solamente se espera que se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por el efecto tsunami”, señaló el almirante.

Asimismo, reiteró el llamado a la población para mantenerse alejada de las costas mientras continúan las labores de monitoreo por parte de las autoridades.

GOBERNADOR DE CHIAPAS FUE SORPRENDIDO DURANTE UN EVENTO

Uno de los movimientos telúricos registrados la mañana de este viernes sorprendió al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien encabezaba un evento público en la comunidad de Chenalhó al momento del sismo.

Las autoridades mantienen activos los protocolos de Protección Civil y continúan con el monitoreo de las réplicas para evaluar posibles afectaciones en la entidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desastres Naturales
Sismos

Localizaciones


Chiapas

Organizaciones


SSN
CNPC

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Enredos a la 4T

Enredos a la 4T
NosotrAs: Entre la verdad que protege y el caso ganado

NosotrAs: Entre la verdad que protege y el caso ganado

La Fiscalía General de la República cumplimentó ocho órdenes de aprehensión como parte de una investigación por presunto huachicol fiscal.

Ejecuta la FGR 8 ordenes de aprehensión por red de Huachicol Fiscal de Ernesto Ruffo: Omar García Harfuch
Un juez sentenció a Marlon Botas Fuentes a 70 años de prisión por el feminicidio de Monserrat Bendimes, ocurrido en Boca del Río, Veracruz en 2021.

Sentencian a 70 años de prisión a Marlon Botas por feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar... Hoy depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026 para la letra ‘M’, según el calendario
Aunque muchas personas dejan el cargador conectado al terminar de cargar su celular, especialistas advierten que esta práctica puede representar riesgos para la seguridad.

¿Dejas tu cargador enchufado después de cargar tu celular?¡Cuidado!... estos son los peligrosos riesgos
Proceso. Antes de presentar la denuncia, Brenda Rivero difundió un video en el que narró la relación que, según su testimonio, mantuvo con Obregón cuando ella era adolescente.

Enfrenta Alfonso Obregón denuncia por presuntos delitos y acoso
El silbante de 46 años, originario de Maribor, Eslovenia, vivirá el momento más importante de su carrera al dirigir por primera vez una final de Copa del Mundo.

El árbitro Slavko Vincic pitará la final del Mundial entre Argentina vs España