‘Marina tiene que explicar audios, no me he comunicado con ella’: Sheinbaum

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    ‘Marina tiene que explicar audios, no me he comunicado con ella’: Sheinbaum
    Sheinbaum aseguró que las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República se desarrollan sin distinción partidista. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum afirmó que no existe justicia selectiva en las investigaciones de la FGR y señaló que la Secretaría de Marina deberá explicar los audios que han generado cuestionamientos públicos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no ha sostenido comunicación con la Secretaría de Marina (Semar) respecto a los audios que recientemente generaron atención pública y afirmó que será la propia institución la encargada de explicar su contenido y el contexto en el que fueron difundidos.

Durante su conferencia matutina del 17 de julio, la mandataria fue cuestionada sobre el tema y respondió que hasta ese momento no había tenido contacto con la dependencia para conocer mayores detalles.

Marina tiene que explicar los audios, no me he comunicado con ella”, expresó la presidenta, al dejar claro que corresponde a la autoridad involucrada informar sobre los hechos y atender los cuestionamientos relacionados con ese caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-niega-asunto-politico-en-detencion-de-ernesto-ruffo-por-huachicol-fiscal-decomisado-en-coahuila-si-no-estaba-involucrado-actuaran-los-j-CB22237137

RECHAZA QUE EXISTA JUSTICIA SELECTIVA

En la misma conferencia, Sheinbaum volvió a pronunciarse sobre las investigaciones relacionadas con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso derivado de una investigación por presuntos delitos vinculados con huachicol fiscal y crimen organizado, de acuerdo con la información presentada por las autoridades federales.

La presidenta rechazó los señalamientos que apuntan a una supuesta utilización política de las investigaciones y sostuvo que las actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) responden exclusivamente a los elementos recabados durante las indagatorias.

Hay quienes ahora hablan de justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente”, señaló al responder a las críticas que han surgido tras la ejecución de diversas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

AFIRMA QUE LAS INVESTIGACIONES NO DEPENDEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La mandataria sostuvo que las investigaciones emprendidas por las autoridades no distinguen entre colores partidistas ni cargos públicos, sino que se desarrollan conforme a los elementos de prueba obtenidos por las instancias competentes.

Como ejemplo, recordó que en distintos momentos se ha procedido legalmente contra presidentes municipales de diferentes fuerzas políticas por presuntos vínculos con actos de corrupción o con organizaciones delictivas.

No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro sí. De ninguna manera”, afirmó durante su mensaje.

LA FGR MANTIENE ABIERTAS DIVERSAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

Sheinbaum explicó que actualmente la Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas investigaciones en distintos puntos del país y que corresponde exclusivamente al Ministerio Público integrar las carpetas y presentar los elementos ante el Poder Judicial.

En ese sentido, reiteró que el Gobierno federal no interviene en las determinaciones que corresponden a la autoridad ministerial ni en las resoluciones que posteriormente emitan los jueces.

La presidenta enfatizó que será la propia FGR la encargada de continuar con las diligencias, definir el avance de cada expediente y, en su momento, informar sobre los resultados de las investigaciones en curso.

EL CASO CONTINÚA EN MANOS DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES

Las declaraciones de la mandataria se producen en un contexto en el que continúan las investigaciones relacionadas con el presunto esquema de huachicol fiscal, una indagatoria que, según las autoridades federales, comenzó hace más de un año tras el aseguramiento de varios ferrotanques con combustible.

Hasta ahora, las autoridades han informado sobre órdenes de aprehensión y diversas líneas de investigación abiertas, mientras que el proceso continúa bajo la conducción de la Fiscalía General de la República y la supervisión del Poder Judicial.

De acuerdo con el marco legal mexicano, las responsabilidades penales de las personas involucradas serán determinadas conforme avance el proceso y una vez que se desahoguen las pruebas presentadas por las partes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ejecuta-la-fgr-8-ordenes-de-aprehension-por-red-de-huachicol-fiscal-de-ernesto-ruffo-omar-garcia-harfuch-IB22236428

DATOS CURIOSOS

· La Fiscalía General de la República es un organismo constitucional autónomo encargado de investigar y perseguir delitos del orden federal.

· En México, una orden de aprehensión solo puede ser emitida por un juez cuando existen elementos suficientes presentados por el Ministerio Público.

· El principio de presunción de inocencia establece que toda persona debe ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme en su contra.

· Las conferencias matutinas del Gobierno federal se han convertido en uno de los principales espacios donde se presentan avances sobre investigaciones y asuntos de interés nacional.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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