$!Estos son los libros clásicos imperdibles que puedes encontrar en la FILC 2026

La Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026 desde sus comienzos, en 1997, no ha dejado de sorprendernos, evolucionando cada año para superar las expectativas de sus asistentes. Uno de sus distintivos es la amplia variedad de libros en las editoriales que nos muestran novedades, precios y múltiples presentaciones. En este sentido, algo que siempre persiste y podemos encontrar, es la venta de libros clásicos, pero ¿por qué se les conoce de esta manera?

¿POR QUÉ SON CLÁSICOS? Estos textos han existido a lo largo de décadas, o incluso siglos, impactando por generaciones a lectores, y se pueden leer con el mismo entusiasmo e interés hoy en día que cuando fueron escritos. Tanto es el impacto estas obras que ya se han llevado a la pantalla grande con muy reconocidos elencos en distintas épocas. ¿QUÉ LIBROS CLÁSICOS PUEDES ENCONTRAR EN LA FILC 2026? Si aún no los has leído, aquí tenemos 5 recomendaciones de clásicos que podrás adquirir este año en la FILC. Algunos de estos libros ya tienen adaptaciones que se encuentran en distintas plataformas de streaming y otras próximamente llegarán a salas de cine. Cumbres Borrascosas: Fue escrita en 1847 por Emily Brontë y narra la historia de Cathy y Heathcliff, almas gemelas separadas por las diferencias de clase social, el orgullo y la autodestrucción. Su adaptación más reciente se estrenó en cines este 14 de febrero, la cual tuvo opiniones divididas.

Frankenstein: Es una de las novelas de ciencia-ficción más aclamadas a largo de los años, escrita en 1818, por Mary Shelley. La novela narra la historia de Víctor Frankenstein, un estudiante de ciencias naturales de la universidad de Ingolstadt, que consigue dar vida a un ser de apariencia humana, pero de dos metros y medio de altura y aspecto repulsivo. Su adaptación más reciente y destacada fue dirigida por el mexicano Guillermo del Toro. Se estrenó el 23 de octubre de 2025 en cines seleccionados, seguido de su lanzamiento oficial en Netflix, donde sigue disponible.

Orgullo y Prejuicio: Jane Austen no puede faltar en la lista de clásicos. La autora inglesa sigue generando debate en muchas generaciones y dos de sus libros tendrán adaptaciones próximamente en Netflix y Amazon Prime. La primera es “Orgullo y Prejuicio” publicada en 1813, que narra la historia de amor y malentendidos entre Elizabeth Bennet, una joven inteligente y prejuiciosa, y el señor Darcy, un aristócrata orgulloso. Ambientada en la Inglaterra rural de la época georgiana, la trama explora cómo ambos personajes superan sus defectos de carácter y las barreras sociales para encontrar el amor verdadero. Su estreno podremos apreciarlo este otoño en la plataforma de Netflix. Otra obra literaria de la misma autora es “Sentido y Sensibilidad” o también conocida como “Sensatez y Sentimientos”, que llegará próximamente en la plataforma de Prime Video.

Dicha obra fue la primera en ser publicada bajo el seudónimo de “A Lady” (una dama). Narra la historia de las hermanas Dashwood, Elinor y Marianne, quienes enfrentan la pobreza y la búsqueda del amor tras la muerte de su padre. El libro contrapone la sensatez y contención de Elinor con la pasión romántica de Marianne, explorando cómo ambas aprenden a equilibrar razón y emoción. La Odisea: Para terminar nuestra lista no puede faltar la epopeya clásica atribuida al poeta Homero. Es un poema narrativo extenso en verso que narra las aventuras y el difícil regreso de Odiseo (Ulises) a su hogar en Ítaca tras la Guerra de Troya, destacando hazañas heroicas y la intervención divina. Su adaptación se estrenará en cines este verano, la cual contará con un sorprendente elenco entre ellos Zendaya y Robert Pattinson.