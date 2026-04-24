Comienza la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 con la presencia de España y mucho futbol
Este viernes se llevó a cabo la inauguración oficial de la fiesta de las letras en Coahuila, que tendrá cientos de actividades del 24 de abril al 3 de mayo
Los libros y el futbol quedarán entrelazados en la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC), que con España como país invitado y con el eje temático “Futbol, arte y literatura”, generará conversaciones en torno a la literatura ibérica y la relación del deporte con el resto de las expresiones culturales de la humanidad.
Durante la inauguración oficial se contó con la presencia del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la Consejera Cultural de la Embajada de España en México, Eva de Mingo Nieto; y el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (que será sede de este evento del 24 de abril al 3 de marzo), Octavio Pimentel.
Durante su intervención, la Secretaria de Cultura del Estado, Esther Quintana Salinas, recalcó su inquietud por estimular la lectura del libro físico, argumentando sus beneficios para el desarrollo cognitivo humano y distintas destrezas indispensables para el pensamiento crítico y la convivencia social.
También estuvo presente Federico Anaya Ojeda, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), gracias a cuya colaboración habrá toneladas de libros disponibles para su adquisición por el público coahuilense, así como Esteban Garza Fishburn, Secretario de Educación de Coahuila, y Salvador Álvarez de la Fuente, subsecretario de Cultura, entre otras autoridades estatales y municipales.
La FILC contará con la presencia de escritores españoles como Kiko Amat, Pau Masiques y Aroa Moreno Durán, la argentina Selva Almada, la hispanouruguaya Denise Despeyroux, y mexicanos como Sylvia Aguilar-Zeleny, Lola Ancira, las podcasters Morras Malditas, Andrés Cota Hiriart, Antonio Ramos Revillas, Lázaro Izael, Eduardo Rabasa y Joselo Rangel.