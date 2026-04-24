Comienza la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 con la presencia de España y mucho futbol

Los libros y el futbol quedarán entrelazados en la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC), que con España como país invitado y con el eje temático “Futbol, arte y literatura”, generará conversaciones en torno a la literatura ibérica y la relación del deporte con el resto de las expresiones culturales de la humanidad.

Durante la inauguración oficial se contó con la presencia del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la Consejera Cultural de la Embajada de España en México, Eva de Mingo Nieto; y el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (que será sede de este evento del 24 de abril al 3 de marzo), Octavio Pimentel.