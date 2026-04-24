Comienza la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 con la presencia de España y mucho futbol

Comienza la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026 con la presencia de España y mucho futbol

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

Este viernes se llevó a cabo la inauguración oficial de la fiesta de las letras en Coahuila, que tendrá cientos de actividades del 24 de abril al 3 de mayo

Artes
/ 24 abril 2026
COMPARTIR

Los libros y el futbol quedarán entrelazados en la edición 2026 de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC), que con España como país invitado y con el eje temático “Futbol, arte y literatura”, generará conversaciones en torno a la literatura ibérica y la relación del deporte con el resto de las expresiones culturales de la humanidad.

Durante la inauguración oficial se contó con la presencia del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la Consejera Cultural de la Embajada de España en México, Eva de Mingo Nieto; y el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (que será sede de este evento del 24 de abril al 3 de marzo), Octavio Pimentel.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/fil-coahuila-2026-asi-ha-impactado-el-deporte-y-el-ejercicio-a-los-artistas-de-saltillo-AC20225720
$!Este viernes 24 de abril arrancó la FILC 2026.
Este viernes 24 de abril arrancó la FILC 2026. VANGUARDIA | Omar Saucedo

Durante su intervención, la Secretaria de Cultura del Estado, Esther Quintana Salinas, recalcó su inquietud por estimular la lectura del libro físico, argumentando sus beneficios para el desarrollo cognitivo humano y distintas destrezas indispensables para el pensamiento crítico y la convivencia social.

También estuvo presente Federico Anaya Ojeda, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), gracias a cuya colaboración habrá toneladas de libros disponibles para su adquisición por el público coahuilense, así como Esteban Garza Fishburn, Secretario de Educación de Coahuila, y Salvador Álvarez de la Fuente, subsecretario de Cultura, entre otras autoridades estatales y municipales.

$!La FILC 2026 tiene como invitados especiales a artistas de España, quienes compartirán sus obras.
La FILC 2026 tiene como invitados especiales a artistas de España, quienes compartirán sus obras. VANGUARDIA | Omar Saucedo

La FILC contará con la presencia de escritores españoles como Kiko Amat, Pau Masiques y Aroa Moreno Durán, la argentina Selva Almada, la hispanouruguaya Denise Despeyroux, y mexicanos como Sylvia Aguilar-Zeleny, Lola Ancira, las podcasters Morras Malditas, Andrés Cota Hiriart, Antonio Ramos Revillas, Lázaro Izael, Eduardo Rabasa y Joselo Rangel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
FILC
Inauguraciones
Localizaciones
Coahuila
Saltillo
Personajes
Manolo Jiménez Salinas
Organizaciones
UAdeC
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Teotihuacán ante el mundo

Teotihuacán ante el mundo
NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres

NosotrAs: Resistimos leyendo mujeres
Si se confirma el margen preliminar, los gravámenes podrían comenzar a cobrarse a finales de junio de 2026, afectando la competitividad de exportación agrícola de México.

Analiza EU aplicar arancel de 18.32% a fresas de México
Disney Store en Monterrey fue inaugurada la primera tienda al norte de México la con toda la magia de Disney.

A una hora de Saltillo, inauguran la nueva Disney Store en Galerías Monterrey
Autoridades informaron cómo avanzará el proceso para alumnos de primaria que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina.

Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso clave para primaria tras registro en marzo
La pandemia dejó una huella profunda en la educación básica en México. Evaluaciones recientes advierten que millones de alumnos enfrentan un rezago académico severo que compromete su futuro.

¡No saben sumar ni restar!... COVID-19 golpeó a la educación en México; arrastran rezago de hasta cinco ciclos escolares
Favorita. Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify en medio de un momento clave en su carrera.

¡Supera a Bad Bunny! Corona Spotify a Taylor Swift como la más escuchada de la historia
Ty Simpson fue elegido por los Rams de Los Ángeles en la primera ronda del Draft 2026 de la NFL, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes para el futuro ofensivo de la franquicia.

Draft 2026 de la NFL: Resumen de la Primera Ronda, canjes explosivos y sorpresas defensivas