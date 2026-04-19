Estrenan la obra ‘Ola, Hola’ integrantes del taller de teatro de la Casa de la Cultura

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Artes
/ 19 abril 2026
    Estrenan la obra ‘Ola, Hola’ integrantes del taller de teatro de la Casa de la Cultura

Escrita por Efrén Estrada, esta obra para toda la familia muestra la amistad de un niño con una ola de mar y los aprendizajes que llegarán en el camino

Rodolfo viene de una familia de nadadores, de gente que ha convivido muy de cerca con el mar, a grado de volverse íntimos amigos. Pero a él le tocó crecer entre montañas y en el desierto, aunque eso no impedirá recuperar esa vieja relación en una visita a la playa.

“Ola, ¡Hola!” de Efrén Estrada se estrenó este fin de semana bajo la dirección de Mayra del Bosque y con el trabajo de los alumnos del taller sabatino de teatro de la Casa de la Cultura de Saltillo, en una producción llena de buen humor para toda la familia.

El montaje, desarrollado por Calaverita de Azúcar Teatro, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Coahuila, se presentó en el Teatro de Cámara “Ozcar Castañeda Rada” de este recinto cultural con un público que disfrutó de la historia de este niño y de su nueva amiga, quien podría ayudarle a cumplir una promesa de amor.

La historia nos lleva a conocer a la diosa del Chalchiutlicu, a entender el significado y la importancia de los recuerdos y las memorias, así como a respetar y comprender la sabiduría y la vida de la naturaleza.

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La obra continuará con funciones el próximo fin de semana, el viernes 24 y sábado 25 de abril a las 20:00 horas en el mencionado teatro de cámara. Los boletos están en 100 pesos general y 50 pesos para niños, estudiantes e INAPAM. Las reservaciones se pueden hacer al 844 155 4464.

Rumbo a las cien representaciones

Este lunes Calaverita de Azúcar también celebrará la función número 100 de la obra “En el último toque nos vamos”, cifra que no habría sido posible sin el trabajo del actor Ozcar Castañeda Rada, quien falleció en octubre pasado.

“Decidimos seguir con la obra porque, aunque lamentablemente perdimos a Ozcar, es un homenaje el llegar a las cien funciones y poder develar la placa con su nombre en el Teatro Garnica”, explicó Efrén Estrada, director del montaje, a VANGUARDIA.

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El rol titular de esta comedia cabaret inspirada en “Macario” pero con un “giro canábico” ahora es protagonizada por el actor Antonio García Flores, quien llevará esta obra a la meta tomando el relevo de Castañeda, que logró superar las 80 funciones antes de su fallecimiento.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/la-belleza-de-la-voz-de-hector-sosa-ilumina-il-mercato-OL20096866

La función será este lunes a las 19:00 horas en Teatro Garnica. La entrada tiene un costo de 100 pesos y se pueden reservar los boletos a los teléfonos 844 668 3781 y 844 271 0991.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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