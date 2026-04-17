$!La belleza de la voz de Héctor Sosa ilumina Il Mercato

Este jueves el público que asistió a la “Gala Barroca: Pasión y Redención” quedó maravillado por la voz del maestro Héctor Sosa, contratenor mexicano de destacada trayectoria, quien estuvo al frente de un concierto donde la música barroca retomó su sentido espiritual. Acompañado por la soprano coahuilense Claudia Gutiérrez y un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC), dirigido por Natanael Espinoza, el maestro Sosa presentó un repertorio de obras compuestas por los autores Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Giovanni Battista Pergolesi y Antonio Vivaldi.

El concierto se enmarcó en la serie de presentaciones gratuitas que la OFDC realiza en Il Mercato y que en este primer trimestre presentaron al público programas alternativos a los eventos de temporada que la orquesta realiza en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. La gala, que en una rueda de prensa previa Sosa calificó como un espacio para “devolver la paz espiritual”, adquirió una dimensión aún más cercana a los orígenes religiosos de estas obras, pues este viernes 17 se presentaron también en la Catedral de Saltillo.

Mientras tanto, la Filarmónica del Desierto prepara su próximo concierto de temporada, dedicado a los niños y no tan niños con el ya tradicional “Gamers sinfónico”, donde interpretarán temas de algunos de los videojuegos más populares. El evento será el 30 de abril a las 18:00 y 20:30 horas en el Fernando Soler y los boletos —cuya recaudación será a beneficio de niñas, niños y jóvenes con discapacidad auditiva— ya se pueden adquirir en la plataforma NewTicket.

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