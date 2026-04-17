La belleza de la voz de Héctor Sosa ilumina Il Mercato

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 17 abril 2026
    La belleza de la voz de Héctor Sosa ilumina Il Mercato

El destacado contratenor mexicano se presentó este jueves en el centro gastronómico acompañado por la soprano Claudia Gutiérrez y un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto

Este jueves el público que asistió a la “Gala Barroca: Pasión y Redención” quedó maravillado por la voz del maestro Héctor Sosa, contratenor mexicano de destacada trayectoria, quien estuvo al frente de un concierto donde la música barroca retomó su sentido espiritual.

Acompañado por la soprano coahuilense Claudia Gutiérrez y un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC), dirigido por Natanael Espinoza, el maestro Sosa presentó un repertorio de obras compuestas por los autores Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Giovanni Battista Pergolesi y Antonio Vivaldi.

$!La belleza de la voz de Héctor Sosa ilumina Il Mercato

El concierto se enmarcó en la serie de presentaciones gratuitas que la OFDC realiza en Il Mercato y que en este primer trimestre presentaron al público programas alternativos a los eventos de temporada que la orquesta realiza en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

La gala, que en una rueda de prensa previa Sosa calificó como un espacio para “devolver la paz espiritual”, adquirió una dimensión aún más cercana a los orígenes religiosos de estas obras, pues este viernes 17 se presentaron también en la Catedral de Saltillo.

$!La belleza de la voz de Héctor Sosa ilumina Il Mercato

Mientras tanto, la Filarmónica del Desierto prepara su próximo concierto de temporada, dedicado a los niños y no tan niños con el ya tradicional “Gamers sinfónico”, donde interpretarán temas de algunos de los videojuegos más populares. El evento será el 30 de abril a las 18:00 y 20:30 horas en el Fernando Soler y los boletos —cuya recaudación será a beneficio de niñas, niños y jóvenes con discapacidad auditiva— ya se pueden adquirir en la plataforma NewTicket.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda

Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda
true

AICM: AMLO lo dejó hecho una calamidad

Documentos filtrados por Guacamaya exponen que miles de elementos militares fueron identificados con posibles nexos criminales, lo que encendió alertas sobre seguridad nacional.

Infiltrados... Sedena identificó a casi 4 mil elementos con posibles nexos criminales en sexenio de Peña Nieto, según Guacamaya Leaks
El menor de ocho años está desaparecido tras presuntamente haber sufrido junto a sus abuelos el robo del tractocamión en el que viajaban

Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL
La Beca ‘Rita Cetina’ informó que comenzará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la incorporación de familias de estudiantes de primaria del 18 de mayo al 31 de julio.

Registraste a tu hijo o hija en la Beca Rita Cetina de primaria, a partir del 18 de mayo entregarán tarjetas
La Pensión del Bienestar ajustará fechas de pago en mayo por cierre de bancos el 1 de mayo; autoridades aseguran que no hay retrasos ni recortes.

Pensión del Bienestar... ¿habrá retraso en el depósito por cierre masivo de bancos en mayo?
Belinda y Los Ángeles Azules presentan “Por ella”, tema oficial rumbo al Mundial 2026 que mezcla cumbia y pop con identidad mexicana.

Ya hay canción del Mundial 2026... Belinda y Los Ángeles Azules presentan oficialmente ‘Por ella’

Carlos Flores y Víctor Vizcarra han sido piezas clave en la consolidación de En el Dugout de los Saraperos, el espacio que fortaleció la conexión entre la Nave Verde y su afición.

¿Qué es ‘En el Dugout’? El éxito del proyecto detrás de la nueva conexión entre Saltillo y los Saraperos