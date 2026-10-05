Federico Jordán, artista coahuilense, gana premio internacional por ilustración de la Filarmónica del Desierto

Esta semana el trabajo de artista e ilustrador coahuilense Federico Jordán fue reconocido por el certamen internacional American Illustration 44 en Nueva York, el índice más riguroso y de mayor autoridad en la gráfica contemporánea a nivel global.

La obra con la que fue seleccionado se trata de la imagen por el décimo aniversario de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), que realizó en 2025, y donde representa a los integrantes de este proyecto a través de su estilo geométrico que ha refinado con el paso de los años.

“Lejos de la representación literal, la obra se articula como una partitura visual constructivista. Es un ejercicio de semiótica aplicada donde el fenómeno acústico, la aridez del territorio y el ejecutante musical se transfiguran en signos puros y geometría sagrada. La ilustración funciona aquí como un andamiaje que ordena la abstracción del sonido, haciendo visible la estructura ontológica de la música en el espacio del desierto”, se explicó sobre la obra.