Federico Jordán, artista coahuilense, gana premio internacional por ilustración de la Filarmónica del Desierto
El ilustrador creó una imagen icónica para el décimo aniversario de la orquesta coahuilense que ahora es reconocida por el certamen American Illustation
Esta semana el trabajo de artista e ilustrador coahuilense Federico Jordán fue reconocido por el certamen internacional American Illustration 44 en Nueva York, el índice más riguroso y de mayor autoridad en la gráfica contemporánea a nivel global.
La obra con la que fue seleccionado se trata de la imagen por el décimo aniversario de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), que realizó en 2025, y donde representa a los integrantes de este proyecto a través de su estilo geométrico que ha refinado con el paso de los años.
“Lejos de la representación literal, la obra se articula como una partitura visual constructivista. Es un ejercicio de semiótica aplicada donde el fenómeno acústico, la aridez del territorio y el ejecutante musical se transfiguran en signos puros y geometría sagrada. La ilustración funciona aquí como un andamiaje que ordena la abstracción del sonido, haciendo visible la estructura ontológica de la música en el espacio del desierto”, se explicó sobre la obra.
Para VANGUARDIA, el artista comentó que “para mí es importante, por mi experiencia en la ilustración editorial principalmente, que he ejercido desde 1989 y paulatinamente he cambiado a un trabajo más en la poética y menos en la semiótica aplicada del mundo de la ilustración”.
Jordan, que ha trabajado para medios como The New York Times, Washington Post, The New Yorker, Harvard Business, Forbes, Vanguardia y más, mencionó que la ilustración representó un momento pos-pandemia donde quiso retratar a todos los integrantes de la OFDC, incluido el equipo administrativo.
“[Me enfoco] en una poética y significación en los procesos, los materiales, las herramientas y la praxis final. Elementos no tan importantes en la clarificación de la narrativa por la ilustración, pero que sin duda son la base de mi lenguaje actual”, dijo.
Federico Jordan trabaja desde Estudio Aire, en Paredón, Coahuila, Ciudad de México y Saltillo, así como en Berlín y París ocasionalmente. Asimismo, es representado por la agencia de ilustración Marlena Agency y su trabajo de arte contemporáneo por Colector en Dallas, Texas y San Pedro Garza García. Asimismo, el Acervo Jordán-Gómez, que guarda el registro de documentos, obra y resguardo de piezas es dirigido por Luisa Fernanda Guerra Castilla.