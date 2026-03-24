Festejarán con ópera el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/ 24 marzo 2026
    Festejarán con ópera el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler

La Compañía de Ópera de Saltillo invita a la gala “Escenas de Triunfo y Celebración” este

Como parte de los festejos por el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA está preparando una gala especial con la cual volver a conquistar este importante escenario coahuilense.

El sábado 28 de marzo, en punto de las 19:00 horas presentarán el concierto “Escenas de triunfo y celebración”, bajo la batuta de Alejandro Reyes-Valdés y con la participación de su coro y solistas, así como Eric Valdés al piano.

El programa estará integrado por “momentos operísticos que representen estas situaciones, vamos a tener fiestas, vamos a tener desfiles, como el de ‘Aida’; varios brindis, no nada más el de ‘Traviata’, también el de ‘Cavalleria Rusticana’, entonces son escenas festivas y de celebración”, comentó para VANGUARDIA el director de la COSA.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/atencion-artistas-ya-salio-la-convocatoria-pecda-coahuila-2026-HG19684773

Este concierto, de entrada gratuita, se suma a la gran actividad que ha tenido la compañía apenas iniciando el 2026, con varios eventos especiales así como el regreso a sus conciertos de temporada en Casa Purcell y que continuará en abril con una invitación para cantar “Fidelio” en Monterrey y, por supuesto, volverán al Fernando Soler para la gran producción que están preparando en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes de Saltillo, que será “Carmen” de Bizet.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música
Teatro

Localizaciones


Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Sheinbaum sostuvo que los incentivos fiscales que reciben los gasolineros deben reflejarse en precios más bajos para los ciudadanos.

Aprietan a gasolineros por incrementar precio de diésel
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos se reunieron de manera extraordinaria para discutir el dictamen enviado desde la presidencia de la república en materia electoral (Plan B). En la imagen, los integrantes de las comisiones votan para dar inicio a la discusión del Plan B.

Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado
Autoridades revisan publicaciones del adolescente que compartió mensajes incel antes del ataque

Adolescente que atacó preparatoria Makárenko publicó video con arma y mensajes incels antes del ataque
De acuerdo con el SAT, actualmente hay un padrón de 10 mil organizaciones donatarias en México.

Revoca SAT 270 donatarias por incumplir Ley de ISR
La cifra del IGAE fue de 104.1 en enero de 2026, viniendo de un valor en diciembre de 2025 de 106.1.

Enero arrancó con reducción mensual de 0.9% en la actividad económica en México
Esto ocurre en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem
Al momento Washington mantiene conversaciones con Teherán, mismas que han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes

Trump asegura que representantes de Irán ‘han acordado que nunca tendrán el arma nuclear’
En la imagen, Jared Isaacman administrador de la Agencia Espacial estadounidense. La NASA anunció un ambicioso plan de 20 mil mdd para acelerar el regreso a la Luna en 2028.

Da a conocer la NASA su ambicioso plan de 20 mil millones para regresar a la Luna en 2028