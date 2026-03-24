Festejarán con ópera el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler

Como parte de los festejos por el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA está preparando una gala especial con la cual volver a conquistar este importante escenario coahuilense.

El sábado 28 de marzo, en punto de las 19:00 horas presentarán el concierto “Escenas de triunfo y celebración”, bajo la batuta de Alejandro Reyes-Valdés y con la participación de su coro y solistas, así como Eric Valdés al piano.