Festejarán con ópera el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler
La Compañía de Ópera de Saltillo invita a la gala “Escenas de Triunfo y Celebración” este
Como parte de los festejos por el 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA está preparando una gala especial con la cual volver a conquistar este importante escenario coahuilense.
El sábado 28 de marzo, en punto de las 19:00 horas presentarán el concierto “Escenas de triunfo y celebración”, bajo la batuta de Alejandro Reyes-Valdés y con la participación de su coro y solistas, así como Eric Valdés al piano.
El programa estará integrado por “momentos operísticos que representen estas situaciones, vamos a tener fiestas, vamos a tener desfiles, como el de ‘Aida’; varios brindis, no nada más el de ‘Traviata’, también el de ‘Cavalleria Rusticana’, entonces son escenas festivas y de celebración”, comentó para VANGUARDIA el director de la COSA.
Este concierto, de entrada gratuita, se suma a la gran actividad que ha tenido la compañía apenas iniciando el 2026, con varios eventos especiales así como el regreso a sus conciertos de temporada en Casa Purcell y que continuará en abril con una invitación para cantar “Fidelio” en Monterrey y, por supuesto, volverán al Fernando Soler para la gran producción que están preparando en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes de Saltillo, que será “Carmen” de Bizet.