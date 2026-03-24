¡Atención artistas! Ya salió la convocatoria PECDA Coahuila 2026

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Artes
/ 24 marzo 2026
    ¡Atención artistas! Ya salió la convocatoria PECDA Coahuila 2026
    El estímulo permite a artistas de distintas generaciones y trayectoria llevar a cabo un proyecto original en su disciplina. FOTO: ESPECIAL.

El Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico otorgará hasta 43 estímulos económicos a adolescentes creadores, jóvenes creadores y creadores con trayectoria de la entidad

A partir de ahora y hasta el 29 de abril del presente queda abierta la convocatoria para participar por uno de los 43 estímulos que otorgará el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Coahuila 2026.

Gestionado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por medio del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación), y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de su Secretaría de Cultura, este programa permitirá el desarrollo de un proyecto artístico a creadores emergentes y consolidados, así como a colectivos.

Las personas interesadas deberán presentar proyectos susceptibles de ser realizados en el transcurso de siete meses para recibir un estímulo económico y acompañamiento de tutores que les procurarán condiciones óptimas para llevar a cabo su labor artística.

Con una inversión conjunta de dos millones 800 mil pesos, la emisión 2026 del PECDA Coahuila otorga hasta 43 estímulos en las categorías: Nuevas generaciones creativas, Creación joven, Creación con trayectoria, Apoyo a producciones escénicas y Apoyo a colectivas artísticas.

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“El Sistema Creación y la Secretaría de Cultura de Coahuila reconocen la importancia de la vertiente en el estado para el desarrollo de artistas y creadores, cuyo propósito es brindar la oportunidad de materializar sus proyectos artísticos, que impulsan o consolidan sus carreras a nivel nacional e internacional”, expresan en un comunicado de prensa.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/descubre-todas-las-actividades-que-habra-para-celebrar-el-dia-mundial-del-teatro-en-saltillo-EG19683711

La convocatoria se abre el 24 de marzo y cerrará el 29 de abril del 2026. Se puede consultar la convocatoria completa en los sitios web del Sistema Creación (sistemacreacion.cultura.gob.mx) y de la Secretaría de Cultura de Coahuila (coahuilacultura.gob.mx). Para más información, se puede llamar al teléfono 844 481 9944, en horario de 9:30 a 14:30 h, o solicitarla en el correo electrónico pecdacoahuila24@gmail.com

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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