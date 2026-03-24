$!¡Atención artistas! Ya salió la convocatoria PECDA Coahuila 2026

A partir de ahora y hasta el 29 de abril del presente queda abierta la convocatoria para participar por uno de los 43 estímulos que otorgará el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Coahuila 2026. Gestionado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por medio del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación), y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de su Secretaría de Cultura, este programa permitirá el desarrollo de un proyecto artístico a creadores emergentes y consolidados, así como a colectivos.

Las personas interesadas deberán presentar proyectos susceptibles de ser realizados en el transcurso de siete meses para recibir un estímulo económico y acompañamiento de tutores que les procurarán condiciones óptimas para llevar a cabo su labor artística. Con una inversión conjunta de dos millones 800 mil pesos, la emisión 2026 del PECDA Coahuila otorga hasta 43 estímulos en las categorías: Nuevas generaciones creativas, Creación joven, Creación con trayectoria, Apoyo a producciones escénicas y Apoyo a colectivas artísticas.

“El Sistema Creación y la Secretaría de Cultura de Coahuila reconocen la importancia de la vertiente en el estado para el desarrollo de artistas y creadores, cuyo propósito es brindar la oportunidad de materializar sus proyectos artísticos, que impulsan o consolidan sus carreras a nivel nacional e internacional”, expresan en un comunicado de prensa.

La convocatoria se abre el 24 de marzo y cerrará el 29 de abril del 2026. Se puede consultar la convocatoria completa en los sitios web del Sistema Creación (sistemacreacion.cultura.gob.mx) y de la Secretaría de Cultura de Coahuila (coahuilacultura.gob.mx). Para más información, se puede llamar al teléfono 844 481 9944, en horario de 9:30 a 14:30 h, o solicitarla en el correo electrónico pecdacoahuila24@gmail.com

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Temas

Arte Convocatoria PECDA

Localizaciones

Coahuila

