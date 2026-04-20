FILC Coahuila 2026: Michelle Ortiz presentará “Lo inevitable de nosotros” en Arteaga

FILC Coahuila 2026: Michelle Ortiz presentará “Lo inevitable de nosotros” en Arteaga

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Mitchell Ortiz no solo es una figura en redes sociales, es una autora que nos presenta su primera novela en la FILC 2026

Artes
/ 20 abril 2026
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De hablar sobre libros a escribir uno. Así es la historia de Michelle Ortiz, una de las invitadas a la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), que se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo en Arteaga, con el lema “Futbol, arte y literatura”.

Ortiz llega de la mano de su primera novela “Lo inevitable de nosotros” (Alfaguara, 2025); una historia romántica juvenil con un toque de combinación entre el romance y elementos de realismo mágico, con la que se suma a la gran oferta literaria de este evento que llegará a su ya tradicional sede, en el Centro Cultural Universitario del Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Su novela nos narra la vida de Beatriz González, quien aprendió a vivir con la maldición que carga desde niña: la certeza de que no está destinada a vivir una historia de amor con un final feliz.

Durante un verano inolvidable en el que conoció a Pablo por las calles de Alicante, sintió que lo imposible por fin estaba por sucederle. Sin embargo, todo se desmoronó, dejando su corazón herido y sin ganas de volverlo a intentar.

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Por ese motivo a Bea y Pablo no les queda más remedio que sortear los escombros de lo que fueron y, en el proceso, descubrir si entre las cenizas se esconde un amor que no pudo ser vencido por el tiempo.

Todo esto, vale la pena destacar, se desarrolla en la Ciudad de México. El reencuentro de la pareja ocurre en las calles capitalinas y, como la autora lo ha dejado en algunas entrevistas a distintos medios, esto es crucial para su historia.

“Me era muy difícil encontrar historias de amor que se pudieran parecer a cómo se viven aquí en nuestra cultura”, dijo en una ocasión para Excélsior.

La publicación del libro es muy reciente. Apenas en septiembre del 2025 fue su presentación en librerías. Actualmente podemos disfrutar de su lectura de manera física y digital en distintas plataformas.

La presentación de “Lo inevitable de nosotros” será este domingo 26 de abril, en el primer fin de semana de actividades de la FILC, con comentarios de Miranda Castañeda y la autora, en punto de las 16:00 horas en la Sala Enriqueta Ochoa.

https://vanguardia.com.mx/vida/llegara-la-feria-internacional-del-libro-2026-a-coahuila-con-una-ruta-de-transporte-gratis-MH20148260

¿Quién es Michelle Ortiz?

Michelle nació en Chetumal, Quintana Roo, y es egresada de la licenciatura de Comunicación y Producción de Medios de la Universidad de las Américas Puebla. Con su proyecto “MorraQueLee”, en donde se dedica a compartir reseñas literarias y aborda aspectos de su vida personal con su audiencia, a quienes considera amistades, se ha dedicado a darle difusión y reseñas a libros de reciente publicación e incluso algunos clásicos.

Además, como divulgadora de la literatura en ferias literarias, llegará a la FILC con la experiencia que la ha otorgado su participación en eventos como la Feria Internacional del Libro y la Cultura de Playa del Carmen y la Feria Internacional del Libro UABC, así como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde fue la primera Chica FIL.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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