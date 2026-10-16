‘Flor y canela’ celebra su 25 aniversario con una lectura colectiva

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    ‘Flor y canela’ celebra su 25 aniversario con una lectura colectiva

Con lectura y café se realizó la lectura colectiva a cargo de la creadora de contenido artístico Jessica Villarreal de “Yo Soy Arte Saltillo” en donde algunas de sus integrantes y participantes leyeron para festejar los 25 aniversario de la cafetería

“Flor y Canela” cumple 25 años y se encuentra celebrándolo con distintas actividades culturales. Una de ellas fue este jueves 15 de octubre a las 19:00 horas, con una lectura colectiva a cargo de Jessica Villarreal creadora de contenido artístico de su proyecto “ Yo soy arte Saltillo” dirigido inicialmente a la difusión cultural y consumo local.

Desde hace 5 años el proyecto se encuentra impartiendo talleres de lectura semanalmente, creando conversatorios entre sus integrantes, en el que a diferencia de un club de lectura, donde cada persona lee el libro que guste, con el objetivo de salir de la zona de confort literaria y conocer a más autores de distintos géneros literarios.

Esta actividad inició con la presentación del evento por parte del gerente del lugar, además de dar el agradecimiento y la bienvenida de los presentes, entre ellos integrantes del mismo taller de lectura “yo leo más con yo soy arte”, esta actividad tuvo costo de 100 pesos que incluyó material didáctico que se utilizó dentro de la lectura y un café refill por parte de la cafetería.

La dinámica consistió en 3 bloques de 15 minutos de lectura con pausas de conversaciones, después los participantes comentaron sobre sus libros, frases y sobre su experiencia en la actividad, creando charlas y debates sobre sus lecturas.

Para finalizar se hizo un recuento de las páginas leídas, y se dio el agradecimiento a los presentes invitándolos a formar parte de los distintos talleres de lectura.

Este tipo de lecturas colectivas se realizan esporádicamente durante el transcurso del año para saber más sobre estas actividades te invitamos a que visites sus redes sociales @yosoyartesaltillo en donde la creadora de contenido pública sus próximos eventos como charlas y presentaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Café
Aniversarios

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Duro golpe

Duro golpe
true

El PAN, entre las grietas de Morena

La antigua mansión de Arturo Durazo Moreno, ubicada al sur de la CDMX, albergará instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional.

Mansión de ’El Negro’ Durazo será sede de la Universidad Rosario Castellanos y bachillerato: gobierno de Sheinbaum
El Vaticano difundió las primeras imágenes del pontífice tras una intervención pulmonar.

Reaparece el papa León XIV tras cirugía; celebró misa en el hospital Gemelli, en Roma
La masa de aire frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío y Ciclón Trudy azotarán a México con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h
Los pequeños insectos conocidos como trips han llamado la atención de habitantes de la Ciudad de México por su presencia en calles arboladas.

¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX
El actor reaccionó a las declaraciones de la cantante sobre el breve romance que tuvieron en 2003 y habló de la confianza que existe en su matrimonio con Patricia Rodríguez.

Ernesto Laguardia considera una ‘confesión innecesaria’ la revelación de Mariana Ochoa sobre su romance hace 20 años
La boxeadora saltillense enfrentará a la estadounidense Rosalinda Rodríguez en el evento Fists of Fury 13, donde disputará el cinturón gallo de NBA Americas.

Mayela ‘La Cobrita’ Pérez, boxeadora saltillense, busca título de peso gallo de la NBA Americas en Florida