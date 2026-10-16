‘Flor y canela’ celebra su 25 aniversario con una lectura colectiva

“Flor y Canela” cumple 25 años y se encuentra celebrándolo con distintas actividades culturales. Una de ellas fue este jueves 15 de octubre a las 19:00 horas, con una lectura colectiva a cargo de Jessica Villarreal creadora de contenido artístico de su proyecto “ Yo soy arte Saltillo” dirigido inicialmente a la difusión cultural y consumo local. Desde hace 5 años el proyecto se encuentra impartiendo talleres de lectura semanalmente, creando conversatorios entre sus integrantes, en el que a diferencia de un club de lectura, donde cada persona lee el libro que guste, con el objetivo de salir de la zona de confort literaria y conocer a más autores de distintos géneros literarios.

Esta actividad inició con la presentación del evento por parte del gerente del lugar, además de dar el agradecimiento y la bienvenida de los presentes, entre ellos integrantes del mismo taller de lectura “yo leo más con yo soy arte”, esta actividad tuvo costo de 100 pesos que incluyó material didáctico que se utilizó dentro de la lectura y un café refill por parte de la cafetería. La dinámica consistió en 3 bloques de 15 minutos de lectura con pausas de conversaciones, después los participantes comentaron sobre sus libros, frases y sobre su experiencia en la actividad, creando charlas y debates sobre sus lecturas.

Para finalizar se hizo un recuento de las páginas leídas, y se dio el agradecimiento a los presentes invitándolos a formar parte de los distintos talleres de lectura. Este tipo de lecturas colectivas se realizan esporádicamente durante el transcurso del año para saber más sobre estas actividades te invitamos a que visites sus redes sociales @yosoyartesaltillo en donde la creadora de contenido pública sus próximos eventos como charlas y presentaciones.

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