Fotógrafa mexico-americana queer Ada Trillo recibe la Beca Guggenheim por su trabajo

Su monográfico “La Caravana Del Diablo: On the Run from the Northern Triangle to America”, publicado en 2021, refleja un compromiso de siete años documentando las vivencias de refugiados y migrantes en su periplo hacia la frontera México-EE.UU. Este trabajo ha sido crucial para enriquecer el diálogo internacional sobre la crisis migratoria.

La obra de Trillo, incluida en las colecciones permanentes de instituciones de renombre como la Biblioteca del Congreso y los museos de arte de Filadelfia y Houston, captura realidades a menudo invisibilizadas. Además, su carrera está jalonada de galardones como la Beca del Pew Center for Arts & Heritage y el Premio Canon del Taller Eddie Adams, ambos en 2022, y el premio Female In Focus en 2020, entre otros.