Franko Azcanio, originario de Saltillo, busca la cima musical

Franko Azcanio, originario de Saltillo, es un joven de 23 años que busca posicionar a su ciudad natal en lo alto del ámbito musical. Por años experimentó y evolucionó con distintos géneros, desde el rap con instrumentales obtenidas de internet, pasando por el folk, el punk, el rock y lo alternativo, hasta llegar a la que actualmente es su principal inspiración: la música ranchera. Sus primeros acercamientos con el arte ocurrieron durante su infancia, al escuchar temas en compañía de su familia y bajo la influencia de su abuelo, quien le inculcó la cultura de la música mexicana y charra.

Hoy, el creador se inspira en grandes referentes como Javier Solís —su artista favorito, aspecto que refleja en su forma de interpretar los boleros rancheros—, además de Jorge Negrete y Pedro Infante. Para Franko, este género le dio un sentido de pertenencia que le permite transmitir y sentirse parte de algo. “Me siento parte de ser mexicano, parte de ser saltillense, y me siento parte de una cultura muy rica y muy grande culturalmente hablando”, expresó el cantante. PROCESO CREATIVO En su proceso compositivo, cuenta que primero le gusta salir a recorrer la ciudad, lugar donde encuentra historias y observa a las personas que lo inspiran; se pregunta qué estarán pensando e imagina cuáles serán sus dudas o problemas, punto del cual parte su creación. Posteriormente, el artista escribe la letra, define el ritmo y compone la melodía, guiado por la influencia de José Alfredo Jiménez y Luis Aguilar.

MATERIAL MUSICAL Franko cuenta, hasta el día de hoy, con cuatro álbumes, cinco sencillos y algunas colaboraciones. Hasta el momento, su interpretación más consolidada es ‘Por amarte de más’, canción que lo hace sentir conectado con su público debido a que sus versos hablan de amor, un tema universal. “Todas las personas, en algún momento, han entregado más amor del que deberían o el que ellos creían que debían haber dado”, expresó el cantante. Su nuevo sencillo, ‘De paso por lo eterno’, es una canción significativa para el compositor; en este trabajo construye una identidad con la que transmite el mensaje de que su presencia es pasajera, reconociendo que no es inmortal mientras aporta su ‘granito de arena’ para esa gran eternidad. UN MÚSICO EN TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS Siendo un artista muy joven, Franko se encuentra muy presente en redes sociales y destaca que es algo fundamental para un artista en la actualidad, ya que de esto depende en un cien por ciento que lo conozcan y obtenga proyección en internet. También resalta la importancia de tener los perfiles digitales en orden, alimentar constantemente el contenido en cada plataforma y, de esta manera, crear una comunidad que lo apoye; considera que sin estas herramientas no es posible alcanzar a un público más amplio. En sus producciones audiovisuales cuenta con el apoyo de su hermano, quien le ayuda en la edición hasta llegar a la idea conceptual que busca. Esto contribuye a afianzar la empatía con sus espectadores, superando uno de los mayores retos: lograr esa cercanía con la gente.

“No es tan fácil llegar con una persona y que te dé parte de su tiempo para escucharte; tienes que tener un detalle que le llame la atención, algo que le haga decir: ‘Quiero escuchar la canción o quiero saber de este muchacho y su proyecto”, expresó Azcanio. Además, en algunos de sus videos refleja reflexiones personales, como el autodenominarse una “alma vieja” por querer regresar a los tiempos del Cine de Oro, elemento que considera su principal punto de enlace con su comunidad. “¿Quién no sueña con vivir un amor bonito, un amor a la antigua?”, cuestionó. Aunque comenta que ciertas tradiciones se han perdido, considera que no todo ha sido para mal, ya que todo tiene que evolucionar, pero manteniendo la esencia original. Otro de los temas abordados en sus contenidos es la centralización de la cultura, el arte y la música. Franko comenta que, en su mayoría, estos recursos se concentran en la capital del país, y que algunas agrupaciones o actividades culturales no han tenido mayor impacto por no buscar proyección de manera más explícita. Añade que el género ranchero no está tan presente en el norte como en el centro o el occidente del país por la cercanía de la frontera con Estados Unidos, la falta de difusión cultural y la baja aceptación de parte de cierto sector del público. PRÓXIMOS PROYECTOS El saltillense trabaja en un proyecto de venta de canciones escritas por él, tras notar que distintos artistas consolidados del mismo rubro realizaban esta actividad a costos elevados, o que la mayoría se enfoca en los corridos actuales y no de época. Ahí encontró un área de oportunidad para conectar a las personas con la música ranchera a un precio más accesible.