Fundación Joaquín Rodrigo celebra trayectoria del Festival Internacional de Guitarra de México

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    Fundación Joaquín Rodrigo celebra trayectoria del Festival Internacional de Guitarra de México

Este reconocimiento es el segundo que el festival recibe en España como un gesto por sus 30 años de trayectoria

Luego de haber recibido un reconocimiento por parte de la institución Guitarras de Luthier, esta semana el maestro Martín Madrigal Guzmán, a nombre del Festival Internacional de Guitarra de México, también recibió otro estímulo a su trayectoria, por parte de la destacada Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo.

El reconocimiento le fue entregado de mano de Cecilia Rodrigo por “por 30 años del Festival Internacional de Guitarra de México, en el que han participado un sinnúmero de los más grandes guitarristas del mundo, interpretando obras de los más importantes compositores clásicos y contemporáneos, además de contribuir a la formación de nuevos públicos para la música de guitarra, así como de ejecutantes y compositores que hoy forman parte de la música internacional”.

Madrigal compartió en redes sociales que el momento “es verdaderamente una bella experiencia y sobre todo el sentir la vibra, la emoción de estar donde hizo tantas obras el maestro Joaquín Rodrigo, que verdaderamente me llenó de tanta emoción y de tanta alegría estar en donde él pasaba horas y horas haciendo sus obras junto con su esposa y junto con su asistente. En fin, de verdad que fue una gran experiencia”.

De cara a la edición con la que celebrarán los primeros 30 años del festival, estos reconocimientos ponen aún más en alto el nombre de un evento que ya es considerado uno de los cinco festivales de guitarra más importantes del mundo, y el más importante en México.

Mientras tanto, el público se mantiene a la expectativa por conocer a los grandes talentos que visitarán Coahuila en próximas fechas durante el FIGM.

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Festival Internacional De Guitarra

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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