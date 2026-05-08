Fundación Joaquín Rodrigo celebra trayectoria del Festival Internacional de Guitarra de México

El reconocimiento le fue entregado de mano de Cecilia Rodrigo por “por 30 años del Festival Internacional de Guitarra de México , en el que han participado un sinnúmero de los más grandes guitarristas del mundo, interpretando obras de los más importantes compositores clásicos y contemporáneos, además de contribuir a la formación de nuevos públicos para la música de guitarra, así como de ejecutantes y compositores que hoy forman parte de la música internacional”.

Luego de haber recibido un reconocimiento por parte de la institución Guitarras de Luthier , esta semana el maestro Martín Madrigal Guzmán, a nombre del Festival Internacional de Guitarra de México, también recibió otro estímulo a su trayectoria, por parte de la destacada Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo.

Madrigal compartió en redes sociales que el momento “es verdaderamente una bella experiencia y sobre todo el sentir la vibra, la emoción de estar donde hizo tantas obras el maestro Joaquín Rodrigo, que verdaderamente me llenó de tanta emoción y de tanta alegría estar en donde él pasaba horas y horas haciendo sus obras junto con su esposa y junto con su asistente. En fin, de verdad que fue una gran experiencia”.

De cara a la edición con la que celebrarán los primeros 30 años del festival, estos reconocimientos ponen aún más en alto el nombre de un evento que ya es considerado uno de los cinco festivales de guitarra más importantes del mundo, y el más importante en México.

Mientras tanto, el público se mantiene a la expectativa por conocer a los grandes talentos que visitarán Coahuila en próximas fechas durante el FIGM.