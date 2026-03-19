$!Gabriela Jiménez hará retumbar el Teatro de la Ciudad con magno concierto

Las percusiones son un nicho particular en el mundo de las orquestas. Hay pocos especialistas entre ellas y son aún menos las mujeres. La maestra Gabriela Jiménez fue de las primeras en destacar al frente de esta área de multiinstrumentistas y este viernes podremos escuchar el virtusismo del que se es capaz con los timbales. Interpretando el “Concierto para timbales y cuerdas” de Ney Rosauro, la destacada músico se unirá a la Orquesta Filarmónica del Desierto para este evento, que se realiza en el marco del 47 aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Rodeada de arte La maestra Jiménez recalcó que no estaría aquí si no fuera porque creció en un entorno empapado de arte. Luego de que su madre quedara viuda, los mandó a ella y a sus hermanos y hermanas a clases de iniciación artística. Ahí conoció primero la danza, luego el piano y, al acompañar a su hermana mayor al conservatorio, en un encuentro fortuito con un magnífico concierto de vibráfono, a las percusiones.

“La obra se llamaba ‘One Beyond’, para vibráfono solo pero no en el foro, sino atrás del público, entonces tú veías el foro sin gente pero se sentía como estar en el cielo, un sonido tan particular, tan bonito”, recordó Jiménez, “luego siguió el concierto y vi cómo los percusionistas se movían que a la marimba, a los timbales, al tambor. No sabes cómo me encantó, había encontrado un instrumento que no te deja inmóvil, sentado”. Concuerda, como muchos de sus colegas, que el instrumento la eligió a ella y no al revés, pero no fue sino hasta que apenas había iniciado sus estudios formales en percusiones cuando ocurrió algo que la atrapó para siempre entre la intensidad y versatilidad de estos instrumentos. “Llevaba un día de percusiones cuando nos dicen los maestros de la secundaria que teníamos una gira”, contó Jiménez, quien entonces tocaba la flauta en ese grupo, pero ya estaban cubiertos los lugares para dicho instrumento, “tenemos una gira a Miami pero los maestros me dijeron que no podía entrar ya como flauta, pero me pidieron que lo hiciera con percusiones ¿Cómo iba a hacerlo si apenas estaba empezando? Eso me dio una inyección mayor”.

Su paso también por la gimnasia olímpica —que a su vez estudió por iniciativa de su mamá— así como sus estudios de piano y flauta —y posteriores estudios de Tai Chi— le otorgaron las herramientas para conocer su cuerpo de tal manera que no importa si tiene frente a si un timbal o un pandero, el sonido nace, retumba e inunda el escenario. “Hay algunos instrumentos, a veces los llaman auxiliares, yo los llamo accesorios, como el pandero, el triángulo, que son pequeños y a veces hasta los llaman juguetes, y sí hay un poco de eso, por ejemplo en inglés ‘play’ es tocar y jugar, en francés también y en alemán, pero en español sí se separa el tocar y el jugar”, compartió, “Si tú logras que se integre todo tu cuerpo para lo que vas a tocar es un mejor resultado, pero en percusiones mucho más [...] Todo se complementa, el tai chi me ayuda a entender el cambio de peso, por ejemplo, así logras encontrar tu propio sonido”, agregó.

Mujeres entre tambores En junio de 2025 Saltillo celebró que egresó la primera mujer percusionista de la Escuela Superior de Música de la UAdeC, Fernanda Chávez Evans. La maestra Jiménez recordó en respuesta a este hecho que cuando ella inició en este camino solo había dos mujeres percusionistas, y aunque con el tiempo ha cambiado la situación y más jóvenes se han interesado por hacer carrera en la música en esta área, siguen siendo pocas en comparación con el número de varones que dominan este instrumento. Sin embargo, reconoce que más allá del género, el simple hecho de ser percusionista ha tenido su propio camino entre prejuicios y subestimación. “Con decirte que cuando yo inicié las partituras decían ‘ruidos’”, mencionó, “¿cómo que ruidos? Sonido y ruido no es lo mismo. La percusión estaba mal entendida, todavía me llegó a pasar antes de jubilarme que me encontré con listas de audición de tres páginas, cuando las de otros instrumentos caben en menos de una”. “Esa es la otra parte, donde antes de ser mujer u hombre, ya estamos marcados. Ahora, viene la otra parte, pero sí tiene que ver cómo te percibes. Si una se percibe diferente a un hombre, ya perdió. Yo no lo vi como un problema pero sí noté que éramos muy pocas”, destacó.

Sobre la obra que interpretará este viernes la intérprete comentó que es el concierto original que escribió el compositor brasileño —al cual luego le compuso variaciones para otros ensambles—. “Al primer municipio le puso ‘Bach-roque’, como una suma de Bach con barroco y es una fuga donde interactúan los timbales, la orquesta de cuerdas. En el segundo se hace cantar a los timbales y también el concertino, es muy de sonoridades y poder escuchar las posibilidades expresivas del instrumento, incluso como instrumento melódico. Y por último es como un paseo a caballo, un rag-time, muy rítmico, danzable que incluso inicia con una escala cromática de los timbales, como parte del virtuosismo de lo que van a poder escuchar”, mencionó.