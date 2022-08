Grafiti de Banksy en Cisjordania perdida hace mucho tiempo reaparece en Tel Aviv

The Associated Press no pudo confirmar de forma independiente la autenticidad de la pieza, pero Abergel dijo que las grietas y raspaduras en el concreto sirven como “una huella dactilar” que prueba que es la misma que aparece en el sitio web del artista.

El viaje de 70 kilómetros (43 millas) que hizo desde Cisjordania hasta Tel Aviv está envuelto en secreto. La losa de hormigón de más de 400 kilos habría tenido que pasar a través de la barrera serpentina de Israel y al menos un puesto de control militar, características de la vida cotidiana palestina y objetivos de la mordaz sátira de Banksy.