$!Homenajean a Pedro Torres Castilla con mural monumental en la FINA Saltillo 449

Pedro Torres Castilla nació el 21 de febrero de 1953 en la capital coahuilense, y durante su vida cosechó triunfos y dejó legados como director, creativo y productor, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Siendo un hombre visionario produjo exitosos programas televisivos e ideas innovadoras como Big Brother y Mujeres Asesinas, además de haber estado al frente de El Noticiero con Joaquín López-Dóriga. Durante su trayectoria trabajó con destacados artistas como Lucía Méndez, Emmanuel, Cristian Castro y Alejandro Fernández, entre muchos otros.

Tiempo atrás fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular. Pedro falleció el 30 de enero de este año, en la Ciudad de México. En tanto, sus cenizas reposan en su ciudad natal. Para recordarlo y rendir tributo a su trayectoria, este 23 de junio, en el marco del Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA), se realizó la inauguración de un mural homenaje a cargo de Pedro García de la Torre, ubicado en el Bulevar Nazario Ortiz Garza en el cruce con Rufino Tamayo, en el muro del puente vehicular. Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), fue quien dio la bienvenida y agradecimiento a los presentes, incluyendo al alcalde de Saltillo, Javier Díaz por su presencia, quien a su vez saludó personalmente a los asistentes, entre ellos amigos y familiares de Pedro Torres, Tey Castilla de Torres, su madre, y la hermana, Gabriela Torres.

En el lugar se encontraron distintas autoridades del medio cultural, como la Esther Quintana, Secretaria de Cultura, el artista creador del mural Pedro García de la Torre y el también artista Jorge González “Treka”, coordinador de arte urbano del IMCS. “Su obra, talento y sensibilidad dejaron una huella imborrable [...] Pedro Torres llevó muy en alto el nombre de Saltillo“, expresó Rodarte durante el evento inaugural. Siguiendo con los discursos Gabriela Torres, hermana del homenajeado, dio unas palabras en nombre de toda la familia Castilla y brindó agradecimiento a los presentes por el mural realizado en memoria de su hermano.

“Para Pedro el haber nacido en Saltillo era un gran orgullo”, comentó Gabriela. El mural se divide en dos secciones justo: la primera del lado izquierdo, con colores neutros y efecto de claroscuros, se muestra el rostro del saltillense en la parte superior de manera pensativa y en calma, justo a lado de las palabras “Pedro”. Bajo las letras se muestra la firma del artista García de la Torre. Del lado derecho se muestra con una mirada profunda los ojos de Pedro junto a las palabras en grande “Torres”. El artista brindó unas palabras agradeciendo por esta oportunidad y a sus colaboradores Vanessa Jaramillo y Alisson Escobedo. También comentó que se invirtieron más de 300 horas en el proceso creativo de elaboración del mural.