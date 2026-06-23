Homenajean a Pedro Torres Castilla con mural monumental en la FINA Saltillo 449

Homenajean a Pedro Torres Castilla con mural monumental en la FINA Saltillo 449

+ Seguir en Seguir en Google
Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

El productor saltillense Pedro Torres Castilla será recordado a través de esta obra que fue inaugurada este martes 23 de junio en el puente vehicular del bulevar Nazario Ortiz y Rufino Tamayo

Artes
/
COMPARTIR

Pedro Torres Castilla nació el 21 de febrero de 1953 en la capital coahuilense, y durante su vida cosechó triunfos y dejó legados como director, creativo y productor, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Siendo un hombre visionario produjo exitosos programas televisivos e ideas innovadoras como Big Brother y Mujeres Asesinas, además de haber estado al frente de El Noticiero con Joaquín López-Dóriga.

Durante su trayectoria trabajó con destacados artistas como Lucía Méndez, Emmanuel, Cristian Castro y Alejandro Fernández, entre muchos otros.

$!Homenajean a Pedro Torres Castilla con mural monumental en la FINA Saltillo 449

Tiempo atrás fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular. Pedro falleció el 30 de enero de este año, en la Ciudad de México. En tanto, sus cenizas reposan en su ciudad natal.

Para recordarlo y rendir tributo a su trayectoria, este 23 de junio, en el marco del Festival Internacional de las Artes de Saltillo (FINA), se realizó la inauguración de un mural homenaje a cargo de Pedro García de la Torre, ubicado en el Bulevar Nazario Ortiz Garza en el cruce con Rufino Tamayo, en el muro del puente vehicular.

Leticia Rodarte, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), fue quien dio la bienvenida y agradecimiento a los presentes, incluyendo al alcalde de Saltillo, Javier Díaz por su presencia, quien a su vez saludó personalmente a los asistentes, entre ellos amigos y familiares de Pedro Torres, Tey Castilla de Torres, su madre, y la hermana, Gabriela Torres.

$!Homenajean a Pedro Torres Castilla con mural monumental en la FINA Saltillo 449

En el lugar se encontraron distintas autoridades del medio cultural, como la Esther Quintana, Secretaria de Cultura, el artista creador del mural Pedro García de la Torre y el también artista Jorge González “Treka”, coordinador de arte urbano del IMCS.

“Su obra, talento y sensibilidad dejaron una huella imborrable [...] Pedro Torres llevó muy en alto el nombre de Saltillo“, expresó Rodarte durante el evento inaugural.

Siguiendo con los discursos Gabriela Torres, hermana del homenajeado, dio unas palabras en nombre de toda la familia Castilla y brindó agradecimiento a los presentes por el mural realizado en memoria de su hermano.

$!Pedro Garcia de la Torre, autor de la obra.
Pedro Garcia de la Torre, autor de la obra.

“Para Pedro el haber nacido en Saltillo era un gran orgullo”, comentó Gabriela.

El mural se divide en dos secciones justo: la primera del lado izquierdo, con colores neutros y efecto de claroscuros, se muestra el rostro del saltillense en la parte superior de manera pensativa y en calma, justo a lado de las palabras “Pedro”. Bajo las letras se muestra la firma del artista García de la Torre. Del lado derecho se muestra con una mirada profunda los ojos de Pedro junto a las palabras en grande “Torres”.

El artista brindó unas palabras agradeciendo por esta oportunidad y a sus colaboradores Vanessa Jaramillo y Alisson Escobedo. También comentó que se invirtieron más de 300 horas en el proceso creativo de elaboración del mural.

$!Homenajean a Pedro Torres Castilla con mural monumental en la FINA Saltillo 449

“A través de su mirada y de la camara que simboliza su pasión y su legado”, comentó el artista.

Para terminar, el Alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio unas palabras a los presentes y recordó que en el 2025 se le otorgó la Presea Manuel Acuña, distintivo que se le otorga a grandes personalidades de nuestro estado.

“En honor a un gran saltillense [...] Nuestro amigo Pedro Torres fue quien puso a Saltillo en el punto más alto”, aseguró Díaz González.

También comentó sobre los eventos que se están realizando por el 449 aniversario de Saltillo a través de la FINA 2026 y junto con actividades del Fut Fest son 400 actividades en total que se realizarán. Además adelantó que ya se está trabajando el próximo aniversario de nuestra ciudad por sus 450 años de fundación.

La tarde de inauguración concluyó con el corte del listón de las autoridades, junto a la madre y hermana del homenajeado Pedro Torres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Arte
Homenajes
Murales
Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
El ex panista, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez anunció que presentó su registro ante Morena para buscar ser aspirante a la gubernatura del estado de Nuevo León.

Felipe de Jesús Cantú se apunta como aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Morena
La Fiscalía de Nayarit confirmó la captura de Carlos “N”, sobrino de “El Jardinero”, en un operativo con Marina; enfrenta cargos por armas y encubrimiento.

Detienen en Nayarit a sobrino de ‘El Jardinero’, presunto líder ligado al CJNG
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio.

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?
Usuarios de las redes sociales Facebook e Instagram y la app de mensajería WhatsApp reportaron fallas al no poder acceder a las plataformas.

¡No es tu internet! Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram la tarde del martes
Una pancarta con notas de cientos de simpatizantes para Nancy Guthrie, la madre desaparecida de Savannah Guthrie, afuera de la sala de redacción de KVOA el 6 de marzo de 2026, en Tucson, Arizona.

Nota de secuestro afirma que madre desaparecida de Nancy Guthrie, conocida periodista de EU, ha muerto
El secretario de Defensa Pete Hegseth ha estado haciendo gestiones en el Capitolio, incluso el lunes por la noche.

El Pentágono pide 80 mil millones de dólares más para la guerra con Irán
Teherán negó que la programación de alguna visita para examinar las instalaciones bombardeadas por Washington el año pasado

EU e Irán chocan por las inspecciones nucleares mientras avanza un plan para Ormuz
Colombia se unirá al Escudo de las Américas

Colombia se unirá al Escudo de las Américas tras victoria preliminar de Abelardo de la Espriella