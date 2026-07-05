$!Inicia la edición 30 del Festival Internacional de Guitarra de México entre flamenco y celebración

El Festival Internacional de Guitarra de México (FIGM) ha realizado galas flamencas en, prácticamente, cada edición, pero la de este sábado 4 de julio fue especial por ser el evento inaugural de la edición número 30 de este evento, una meta que Saltillo celebra con creces. Las cuerdas de Antonio Rey inundaron de arte el Teatro de la Ciudad Fernando Soler como parte de este primer concierto, donde además fue acompañado por su hermana, la cantaora y bailaora Mara Rey. En esta velada interpretaron temas de los álbumes “Flamenco sin fronteras” e “Historias de un flamenco” —nombre con el que bautizaron al evento—, a los cuales imprimieron la emoción y el espíritu del momento, infundiendo la misma pasión al público presente. El cálido sonido de la guitarra, las palmas en acompañamiento, la intensidad del rasgueo y la fuerza de la interpretaron llenaron cada rincón del Fernando Soler, hasta que el zapateo y la voz de Mara incrementó aún más la energía del evento, entre oles y palmas de los presentes.

Vocación formativa Este fin de semana también se lleva a cabo la edición número 12 del Concurso Nacional de Guitarra, que congrega en la ciudad a algunos de los mejores jóvenes guitarristas del país, quienes competirán por el primer lugar de este certamen, el cual se dará a conocer el próximo martes 7 de julio en el Museo de las Aves de México a las 20:00 horas. Este espacio ha sido uno de los más importantes creados por el FIGM, pues con él amplió su misión más allá de la promoción musical, creando oportunidades de crecimiento para los nuevos intérpretes de la guitarra en el país.

En este tiempo el Concurso ha lanzado o apoyado en el crecimiento de las carreras de guitarristas como Abel García Ayala, Edgar Antonio Medrano y Arody Garcia, coahuilense que ahora es el director de la Orquesta de Guitarras de Coahuila, conjunto que además se presentó en el FIGM este domingo en el Fernando Soler. Una semana de fiesta El FIGM continuará hasta el próximo sábado 11 de julio con conciertos gratuitos para todo el público en punto de las 20:30 horas. Este lunes las actividades se trasladan a su segunda sede, el Museo de las Aves de México, para el concierto “Alma y cuerda” con la participación de la cantante Encarnación Vázquez y el guitarrista Daniel Olmos.

El martes 7 de julio, después de la premiación del Concurso Nacional de Guitarra, el coreano Deion Cho tomará el escenario para presentar “Resonancias de oriente” el miércoles tocará el turno para el regreso a Saltillo del italiano Diego Campagna con su concierto “Ecos del mediterráneo”. El jueves 9 de julio se presentará la guitarrista rusa Vera Danilina con el evento “Alma eslava”, también en el museo, antes de volver el viernes 10 al Teatro de la Ciudad para el concierto “Ecos de México: el doble virtuosismo de Angulo” con Pablo Garibay y Arody García junto a la Orquesta Filarmónica del Desierto, quienes interpretarán el Concierto para Guitarra y Orquesta de Eduardo Angulo.

La fiesta concluirá el sábado 11 con un encuentro familiar: la presentación de “Pulso del sur” a cargo los artistas brasileños conocidos como los Hermanos Guedes, y de cara a regresar en 2027 y en años sucesivos, trayendo en cada ocasión la misma alta calidad del mundo para Coahuila.

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