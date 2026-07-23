¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ‘Rocky’ en Saltillo

Nadie esperaba que el caso de maltrato animal que derivó en la muerte del perro ‘Rocky’ alcanzara repercusión nacional. Creadores de contenido como Luisito Comunica, Maryfer Centeno y Arturo Islas se convirtieron en la voz del can, que murió la mañana del miércoles. Esa misma noche, Laura Bozzo se sumó a las muestras de indignación contra la presunta responsable y a la exigencia de justicia. Con lágrimas en los ojos, entre gritos y fiel a su estilo, la peruana aseguró que, tras enterarse de la tragedia, decidió unirse a quienes exigen justicia. ”A punto de subir a un avión me acabo de enterar de la historia de Rocky y estoy en estado de shock. ¿Cómo puede ser que una mujer, porque se pelea con el marido... en qué cabeza cabe que amarres a ‘Rocky’ y lo atropelles tres veces hasta dejarlo prácticamente muerto?”, dijo la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’.

¿QUÉ HIZO LAURA BOZZO? La controversial conductora de talk shows se mostró tan afectada que, en un momento del video, comenzó a llorar. Sin embargo, casi de inmediato cambió el tono y, visiblemente molesta, aseguró a gritos que no permitiría que el caso quedara en el olvido ni que la presunta agresora permaneciera impune. ”’Rocky’ murió, lamentablemente, pero su historia no va a quedar así, porque yo, a partir de ahora, voy a apoyar este caso con todas mis fuerzas y mis energías. Esto no se va a quedar así”, advirtió Bozzo en el video publicado en su perfil de Instagram.

Además, fiel a su estilo, lanzó una amenaza dirigida a la presunta responsable. ”Asesina maldita, espérate nomás que te cruces con mi camino. ¡Espérate!”, sentenció la exconductora de ‘Laura en América’.

¿CÓMO VA EL CASO DE ‘ROCKY’? Hasta las primeras horas de este jueves se sabe que la Fiscalía mantiene un proceso penal contra una mujer identificada como Liliana N., señalada como presunta responsable de los hechos que provocaron indignación en todo el país. De hecho, tras la manifestación pacífica realizada frente al Palacio de Gobierno, a la que asistieron decenas de ciudadanos, rescatistas y amantes de los animales, encabezados por el influencer Arturo Islas, algunos de los participantes dialogaron con las autoridades para confirmar que la mujer sí permanecía detenida y desmentir la ola de noticias falsas que circuló en redes sociales.

Mientras el caso seguía motivando a más figuras públicas a sumarse al reclamo de justicia, ciudadanos y rescatistas llevaron veladoras a las afueras de la veterinaria donde ‘Rocky’ fue atendido, para rendirle homenaje y despedirlo con un emotivo acto.