Instituciones de cultura en Coahuila continúan usando IA generativa en detrimento de los artistas

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    Instituciones de cultura en Coahuila continúan usando IA generativa en detrimento de los artistas

A pesar de las implicaciones éticas y ecológicas en el uso de estas tecnologías, distintas dependencias aún recaen en su uso, lo que continúa generando opiniones negativas en redes sociales

El uso de los modelos de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) todavía es controversial, sobre todo en el ámbito de la artes. Aunque hay usuarios que lo favorecen, cuando se identifica que un contenido, particularmente en redes sociales, fue realizado con este método, las reacciones suelen ser muy negativas.

Esto no ha evitado que se aplique masivamente en ramos como el diseño gráfico, para facilitar la creación de publicidad para web, justo como sucedió esta semana con la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural (DPC) de la UAdeC, que hizo una invitación hecha con IAG a los universitarios para unirse al programa Lobos Culturales y liberar su servicio social en la dependencia.

La publicación en Facebook rápidamente generó cuestionamientos, calificándolo como “un insulto” para los diseñadores y comunicólogos que la propia UAdeC está formando, al prescindir de ellos para hacer el flyer.

Este tipo de carteles hechos con IAG se han vuelto virales en fechas recientes debido a que todos cuentan con elementos que el modelo incluye con regularidad, sin importar el prompt o la actividad que difunde. En especial es notoria la manera en que utiliza un estilo de tipografía que parece hecha con pinceladas, habitualmente colocada sobre fondos que también imitan trazos pictóricos.

https://www.facebook.com/dpc.uadec/posts/pfbid0ofq8i6qhZnG8wsVEzXs6KfFo9RteDRu9GbJe3irKK3YSL49XvJroJBpG67wYFXD8l

Ese mismo día, 17 de agosto, las redes sociales de DPC compartieron otro flyer para un taller de pintura, que irónicamente incluye —además del mismo estilo tipográfico e identidad visual—, ejemplos de retratos y bodegones que parecen haber sido hechos por la IAG. De igual manera se puede identificar su uso en una invitación a la charla “¿Quién te dijo quién debes ser?” publicada el 11 de agosto.

Cultura que ignora a sus artistas

La coordinación no es la única instancia dedicada a la difusión cultural en Coahuila que promueve el uso de una tecnología que consume grandes cantidades de agua —de acuerdo con National Geographic un texto de 100 palabras consume el equivalente a una botella de agua— y se creó a partir del uso sin autorización o compensación de millones de textos e imágenes disponibles en internet.

El Instituto Municipal de Cultura incluyó en su cartelera de agosto eventos como “8 mujeres, memoria, pulso y porvenir” y “Entre sones, listones y tradiciones”, y en la programación del Festival Internacional de las Artes figuró el cuentacuentos “La legión de los chidos”, ambos con publicidad hecha con inteligencia artificial. De igual manera la Orquesta Metropolitana de Saltillo anunció sus conciertos para la segunda mitad del año y entre los flyers se encuentra uno que se realizará el 23 de octubre la Catedral de Saltillo, ilustrado con una imagen que no es dicho inmueble y no parece ser alguna catedral existente.

La Secretaría de Cultura de Coahuila es una de las instancias que menos ha sido identificada usando IA. Excepciones son imágenes publicitarias del programa “Un viaje a la luna” y la imagen oficial del 30 Festival Internacional de Guitarra de México, que si bien es de la autoría del artista Pedro Moeller, incluyó en su proceso el uso de IAG, una fusión que también es ampliamente criticada en los círculos artísticos.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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