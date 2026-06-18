Invitan a disfrutar de una obra de teatro para aprender a conocer tus emociones

Invitan a disfrutar de una obra de teatro para aprender a conocer tus emociones

+ Seguir en Seguir en Google
Mauro Marines
por Mauro Marines

“La belleza de lo común o lo que recuerdo del OFNI (Objeto Flotante No Identificado)” de Abigail Araoz propone la historia de un extraterrestre que baja a la tierra a conocer las complejidades humanas y a descubrir cómo funciona la inteligencia emocional

Artes
/
COMPARTIR

¿Qué pasaría sin un extraterrestre en lugar de recurrir a la abducción decide bajar a la Tierra para estudiar las complejidades humanas de cerca? Muy probablemente encontraría contradicciones, asuntos sin resolver y muchos aprendizajes.

Esta es la propuesta de “La belleza de lo común o lo que recuerdo del OFNI (Objeto Flotante No Identificado)” de Abigail Araoz, primer montaje teatral del colectivo artístico y feminista Ponte Trucha Morra, que se estrenará al público el próximo 24 de junio en el marco del Festival Internacional de las Artes FINA Saltillo 449.

En entrevista con VANGUARDIA, la directora y autora de la obra recalcó que aunque esta se basó en un texto escrito por ella en 2018, el montaje fue un trabajo grupal, que se nutrió de las voces de todas sus integrantes.

“Todas somos maestras para diferentes edades y una de las cosas que más nos importa es la educación emocional con las infancias, entonces la obra la encaminamos un poco más hacia allá”, compartió, “el arte, sobre todo desde las infancias, puede ir cambiando y aliviando las carencias de la sociedad en general: responsabilidad afectiva, cómo mediar con tus emociones, y creo que el arte resulta una buena herramienta para eso”.

“En ese viaje que hace a la tierra se encuentra con personajes muy peculiares que están trabajando en el manejo de una situación distinta o en una situación de entendimiento en la vida. Así vemos cómo los seres humanos somos más complejos para examinarnos solo con la abducción, encontrando puntos de coincidencia para empatizar”, explicó sobre la trama de esta obra.

El montaje cuenta con las actuaciones de Dalila González, Victoria López, Chicha de la Peña y Andrea Galindo, así como la producción de Melissa Soto, aunque de nuevo recalcaron que todo el colectivo participó en este mismo rubro.

“Hay que saber cómo responder con la responsabilidad social que tenemos con nuestros alumnos, o con nuestros sobrinos, y con los niños en general. Entonces creo que me ayuda el estar cerca de infancia para saber qué temas están en interés y qué necesidades pueden tener”, agregó.

Por su parte, Andrea Galindo, actriz y parte del colectivo, destacó que este trabajo las ha unido no solo desde el teatro, sino también desde la amistad, el feminismo y la docencia, coincidencia que “abre un abanico de la pedagogía y cómo cada una de nosotras la vive, cómo la vamos construyendo y ahora nos agregamos a la escena”.

Como colectivo realizaron varias actividades por el 8M el pasado mes de marzo, incluyendo un mapeo de lugares seguros en el Centro Histórico, como puntos de refugio después de la marcha.

Aunque oficialmente su primera función será en el DIF este viernes 19 de junio, su debut público será el miércoles 24 de junio a las 18:00 horas en el Centro Cultural La Besana como parte de la FINA. La entrada es gratuita.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Estrenos
Eventos
Infancia
Localizaciones
Saltillo
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Duras declaraciones de Trump

Duras declaraciones de Trump
true

¿Dónde está Rocha Moya?
La Presidenta señaló que ya le ha hecho saber a Trump que en México se combate al crimen y hay soberanía.

Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum
FGJEM vinculó a proceso a Francisco Iván ‘N’ por el feminicidio de Miriam ‘N’, estudiante de la UAEMéx, ocurrido en Chimalhuacán tras una discusión en su domicilio.

Vinculan a proceso a Francisco Iván “N” por el feminicidio de Miriam, estudiante de UAEMéx; era su expareja
Los derechohabientes que se registraron en los meses de abril y mayo a la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar del 15 al 21 de junio.

Si te registraste en abril-mayo para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, ya podrás recoger tu tarjeta
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados
Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, habría fallecido tras permanecer hospitalizada durante meses en Mazatlán, Sinaloa. La familia aún no confirma oficialmente la noticia.

Fallece la mamá de Kimberly Loaiza, tras enfrentar crisis de salud durante meses
El encuentro entre Sudáfrica y Chequia tomó distintos ritmos a lo largo del juego.

Sudáfrica rescata empate ante Chequia y aprieta el Grupo A del Mundial 2026