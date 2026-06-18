Invitan a disfrutar de una obra de teatro para aprender a conocer tus emociones

¿Qué pasaría sin un extraterrestre en lugar de recurrir a la abducción decide bajar a la Tierra para estudiar las complejidades humanas de cerca? Muy probablemente encontraría contradicciones, asuntos sin resolver y muchos aprendizajes. Esta es la propuesta de “La belleza de lo común o lo que recuerdo del OFNI (Objeto Flotante No Identificado)” de Abigail Araoz, primer montaje teatral del colectivo artístico y feminista Ponte Trucha Morra, que se estrenará al público el próximo 24 de junio en el marco del Festival Internacional de las Artes FINA Saltillo 449.

En entrevista con VANGUARDIA, la directora y autora de la obra recalcó que aunque esta se basó en un texto escrito por ella en 2018, el montaje fue un trabajo grupal, que se nutrió de las voces de todas sus integrantes. “Todas somos maestras para diferentes edades y una de las cosas que más nos importa es la educación emocional con las infancias, entonces la obra la encaminamos un poco más hacia allá”, compartió, “el arte, sobre todo desde las infancias, puede ir cambiando y aliviando las carencias de la sociedad en general: responsabilidad afectiva, cómo mediar con tus emociones, y creo que el arte resulta una buena herramienta para eso”.

“En ese viaje que hace a la tierra se encuentra con personajes muy peculiares que están trabajando en el manejo de una situación distinta o en una situación de entendimiento en la vida. Así vemos cómo los seres humanos somos más complejos para examinarnos solo con la abducción, encontrando puntos de coincidencia para empatizar”, explicó sobre la trama de esta obra. El montaje cuenta con las actuaciones de Dalila González, Victoria López, Chicha de la Peña y Andrea Galindo, así como la producción de Melissa Soto, aunque de nuevo recalcaron que todo el colectivo participó en este mismo rubro.

“Hay que saber cómo responder con la responsabilidad social que tenemos con nuestros alumnos, o con nuestros sobrinos, y con los niños en general. Entonces creo que me ayuda el estar cerca de infancia para saber qué temas están en interés y qué necesidades pueden tener”, agregó. Por su parte, Andrea Galindo, actriz y parte del colectivo, destacó que este trabajo las ha unido no solo desde el teatro, sino también desde la amistad, el feminismo y la docencia, coincidencia que “abre un abanico de la pedagogía y cómo cada una de nosotras la vive, cómo la vamos construyendo y ahora nos agregamos a la escena”.