Monzón mexicano y onda tropical 25 azotarán con lluvias intensas y granizo a varios estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit, además de precipitaciones muy fuertes en otras ocho entidades. Al mismo tiempo, se mantendrán condiciones de ambiente muy caluroso en el norte del país, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en regiones de Baja California y Sonora. MONZÓN MEXICANO PROVOCARÁ LLUVIAS EN EL NOROESTE El SMN informó que el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en el norte, centro y sur de Sinaloa. También se esperan precipitaciones puntuales muy fuertes en el este y sur de Sonora, el suroeste de Chihuahua y el oeste de Durango. En el sur de Baja California Sur se prevén lluvias puntuales fuertes, mientras que Baja California tendrá chubascos.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país interactuarán con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y con la onda tropical número 25, que se desplaza frente a las costas de Jalisco. Esta combinación provocará lluvias puntuales intensas en el sur de Nayarit y precipitaciones muy fuertes en el norte y oeste de Jalisco, norte de Michoacán, oeste del Estado de México, sur de Veracruz y suroeste y noreste de Oaxaca.

¿EN QUÉ ESTADOS HABRÁ LLUVIAS FUERTES? El pronóstico contempla lluvias puntuales fuertes en el sureste de Coahuila, centro y sur de Nuevo León, norte y sur de Zacatecas, este de San Luis Potosí, Colima, Ciudad de México, norte de Puebla, centro y este de Guerrero, norte y sur de Chiapas, oeste y sur de Tamaulipas, oeste y centro de Tabasco, así como norte y este de Yucatán. También se esperan chubascos en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Campeche y Quintana Roo. El SMN indicó que la onda tropical número 25 continuará desplazándose hacia el oeste durante la noche, por lo que dejará de afectar al territorio nacional.

CONDICIONES TEMPLADAS Y BAJO PROBABILIDAD DE LLUVIAS LIGERAS EN SALTILLO Para este sábado 8 de agosto de 2026, la ciudad de Saltillo registrará una jornada de ambiente templado con periodos de lluvia ligera. Se pronostica una temperatura máxima de 28°C durante la tarde, acompañada por un índice UV de nivel 10 y vientos procedentes del noreste a una velocidad de 11 mph. La probabilidad de precipitaciones durante el día se ubica en un 25%, con una humedad relativa del 51%. Hacia el periodo nocturno, el panorama meteorológico prevé condiciones despejadas en la capital coahuilense. Se anticipa un descenso térmico que situará la temperatura mínima en los 18°C, mientras que la probabilidad de lluvias disminuirá ligeramente al 20%, garantizando un ambiente fresco para el cierre del fin de semana.

PREVÉN TEMPERATURAS SUPERIORES A 45 °C Además de las lluvias, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en entidades del norte de México. Las temperaturas podrían superar los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora, donde persistirán condiciones de calor extremo. El organismo también informó que continuará la onda de calor en el noreste de Baja California, centro y sur de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, centro y este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

LLUVIAS PODRÍAN GENERAR INUNDACIONES Y AFECTACIONES El SMN señaló que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de provocar encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y bajas. Las rachas de viento asociadas con las condiciones meteorológicas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Asimismo, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y algunas zonas urbanas. Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia el desplazamiento de la onda tropical número 25 y recomienda atender los avisos de las autoridades meteorológicas y de Protección Civil.