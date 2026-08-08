Recomendación de Cine en Casa: ‘Joy: El nombre del éxito’
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La cinta de David O. Russell explora la lucha de una mujer contra las deudas, las traiciones y un entorno dominado por hombres para encontrar en su propia voz el verdadero significado del éxito
Joy Mangano es una madre soltera que se encuentra sofocada por las deudas y el caos de una familia disfuncional que depende de ella. Un día decide cambiar su destino inventando un trapeador autoexprimible. A pesar de los constantes fracasos iniciales, una traición de su propia familia y disputas por patentes, Joy hará todo lo posible para convertir su idea doméstica en un éxito.
Joy, dirigida por David O. Russell, lleva un subtítulo hispano que podría ser claramente un seudónimo: El nombre del éxito. Una traducción como esta proviene de la constante y repentina necesidad de vender más en un sector latinoamericano, donde Joy podría ser, entonces, traducida como alegría. Es así que querer universalizar el título de una película por fines comerciales resulta contradictorio: el éxito de una mujer que vive en el condado de Suffolk, Nueva York, dista de lo que significa el éxito para el resto del mundo.
Para un cineasta neoyorquino como O. Russell, las vivencias y estilos de vida se adaptan convenientemente a la de un estado como lo es la gran manzana. A once años de su cinta, un estilo análogo como este transporta a aquellos años noventa plagados de innovación pero provenientes meramente de un dominio masculino.
O. Russell retrata el sueño americano sin orgullo como una tormenta que desgasta la condición humana. La pantalla del infomercial donde se promocionan artículos se vuelve una forma simbólica de independencia, demostrando que la libertad de Joy no nace de la suerte ni de la alegría literal de su nombre, sino del coraje de tener una voz propia.
Sin celebrar el capitalismo voraz y aplaudiendo la resistencia de una mujer que aprende a navegar en trampas, el verdadero triunfo de una mujer como Joy no radica en el valor monetario de una patente o en la creación de una empresa millonario, sino en algo que se anhela conseguir desde los inicios de los tiempos: libertad.
Director: David O. Russell
Año: 2015
Duración: 124 minutos
¿Dónde?: Disney+
Calificación: 72/100