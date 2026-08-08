Recomendación de Cine en Casa: ‘Joy: El nombre del éxito’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Recomendación de Cine en Casa: ‘Joy: El nombre del éxito’
    Personaje. Jennifer Lawrence interpreta a Joy Mangano, una mujer que convierte una idea doméstica en el punto de partida para transformar su vida. FOTO: INTERNET

La cinta de David O. Russell explora la lucha de una mujer contra las deudas, las traiciones y un entorno dominado por hombres para encontrar en su propia voz el verdadero significado del éxito

Joy Mangano es una madre soltera que se encuentra sofocada por las deudas y el caos de una familia disfuncional que depende de ella. Un día decide cambiar su destino inventando un trapeador autoexprimible. A pesar de los constantes fracasos iniciales, una traición de su propia familia y disputas por patentes, Joy hará todo lo posible para convertir su idea doméstica en un éxito.

Joy, dirigida por David O. Russell, lleva un subtítulo hispano que podría ser claramente un seudónimo: El nombre del éxito. Una traducción como esta proviene de la constante y repentina necesidad de vender más en un sector latinoamericano, donde Joy podría ser, entonces, traducida como alegría. Es así que querer universalizar el título de una película por fines comerciales resulta contradictorio: el éxito de una mujer que vive en el condado de Suffolk, Nueva York, dista de lo que significa el éxito para el resto del mundo.

Para un cineasta neoyorquino como O. Russell, las vivencias y estilos de vida se adaptan convenientemente a la de un estado como lo es la gran manzana. A once años de su cinta, un estilo análogo como este transporta a aquellos años noventa plagados de innovación pero provenientes meramente de un dominio masculino.

O. Russell retrata el sueño americano sin orgullo como una tormenta que desgasta la condición humana. La pantalla del infomercial donde se promocionan artículos se vuelve una forma simbólica de independencia, demostrando que la libertad de Joy no nace de la suerte ni de la alegría literal de su nombre, sino del coraje de tener una voz propia.

Sin celebrar el capitalismo voraz y aplaudiendo la resistencia de una mujer que aprende a navegar en trampas, el verdadero triunfo de una mujer como Joy no radica en el valor monetario de una patente o en la creación de una empresa millonario, sino en algo que se anhela conseguir desde los inicios de los tiempos: libertad.

https://vanguardia.com.mx/show/kit-connor-cerca-de-convertirse-en-el-nuevo-ciclope-del-universo-marvel-IP22694905

Director: David O. Russell

Año: 2015

Duración: 124 minutos

¿Dónde?: Disney+

Calificación: 72/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Recomendaciones
Streaming

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Jennifer Lawrence

Organizaciones


Disney

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

Selección de los editores
‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel

‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel
Érik Lira tiene en sus manos la última decisión para concretar su salida de Cruz Azul con destino al Al Jazira.

Bombazo por Érik Lira: Cruz Azul acuerda con Al Jazira una venta de hasta 14 mdd
Prácticamente Omán e Irán disponen del control total del Estrecho de Ormuz, por lo que un acuerdo entre ambas naciones podría encontrar una nueva lógica en esta vía marítima.

Irán podría tener un acuerdo con Omán para el control de Ormuz
Jorge Messi fue el principal consejero y representante de Lionel durante gran parte de su exitosa carrera.

Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años: adiós al hombre detrás de la leyenda
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
Ivonne González y Samantha Calvillo marcaron los goles con los que Santos Femenil derrotó a Gallos en La Corregidora.

Santos Femenil da golpe en La Corregidora y vence 2-1 a Querétaro
El monzón mexicano generará lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, mientras el norte del país tendrá temperaturas superiores a 45 °C.

Monzón mexicano y onda tropical 25 azotarán con lluvias intensas y granizo a varios estados de México
De izquierda a derecha, quien esto escribe a mis 22 años; el general Paul Tibbets y Victor Agather, afuera del restaurante en Harlingen, Texas.

Cuando conocí al hombre que cambió la historia