Recomendación de Cine en Casa: ‘Joy: El nombre del éxito’

Joy Mangano es una madre soltera que se encuentra sofocada por las deudas y el caos de una familia disfuncional que depende de ella. Un día decide cambiar su destino inventando un trapeador autoexprimible. A pesar de los constantes fracasos iniciales, una traición de su propia familia y disputas por patentes, Joy hará todo lo posible para convertir su idea doméstica en un éxito.

Joy, dirigida por David O. Russell, lleva un subtítulo hispano que podría ser claramente un seudónimo: El nombre del éxito. Una traducción como esta proviene de la constante y repentina necesidad de vender más en un sector latinoamericano, donde Joy podría ser, entonces, traducida como alegría. Es así que querer universalizar el título de una película por fines comerciales resulta contradictorio: el éxito de una mujer que vive en el condado de Suffolk, Nueva York, dista de lo que significa el éxito para el resto del mundo.