Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años: adiós al hombre detrás de la leyenda

El futbol mundial amaneció de luto. Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, ciudad donde comenzó la historia familiar que transformó al futbol argentino. El deceso ocurrió a las 2 de la mañana de hoy, después de una enfermedad prolongada. La institución confirmó la noticia, pero reservó la causa por respeto a la privacidad familiar. En sus últimos meses Jorge alternó entre la clínica y su casa, acompañado por su esposa, Celia Cuccittini, y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol.

Lionel permaneció cerca de su padre después del Mundial 2026 y luego volvió al Inter Miami. Tras conocer la noticia, el capitán argentino preparó su viaje a Rosario para despedir al hombre cuya aprobación buscó desde niño. Su ausencia ante Rayados de Monterrey, en la Leagues Cup, dejó al futbol en segundo plano.

Jorge no marcó goles ni levantó trofeos, pero estuvo detrás de cada paso que construyó la leyenda. Técnico químico y trabajador de la industria siderúrgica, detectó pronto el talento de Leo, peleó por el tratamiento hormonal que necesitaba y, cuando las puertas comenzaron a cerrarse en Argentina, acompañó a su hijo de 13 años a Barcelona. Aquel viaje cambió el destino de los Messi. Mientras Celia cuidaba al resto de la familia en Rosario, Jorge permaneció junto a Lionel en España. Después fue consejero, representante y guardián de una carrera que alcanzó la cima con el Barcelona, la Selección Argentina y el campeonato mundial de Qatar 2022. La despedida atravesó fronteras. Newell’s Old Boys lo recordó como el sostén que apuntaló con “visión, rigor y afecto” la carrera de Lionel. Barcelona agradeció la confianza depositada en el club, y también enviaron condolencias la AFA, Conmebol, Inter Miami, Real Madrid y PSG.

La Asociación del Futbol Argentino ordenó un minuto de silencio, brazaletes negros y banderas a media asta. Los restos de Jorge Messi serán sepultados este domingo en el cementerio privado El Prado, cerca de Rosario. Se fue el hombre de perfil bajo que caminó detrás del genio, pero sin cuyo sacrificio quizá nunca habría existido la historia de Lionel Messi.