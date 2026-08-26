Invitan al festival literario ‘La palabra del árbol’ en el Centro Histórico de Saltillo

Por motivo del Día del Lector y el Día de los Abuelos, mediadores de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica se unen para llevar a cabo el festival literario ‘La palabra del árbol’, que tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto en la Plaza Ateneo, ubicada en la calle General Cepeda, en la Zona Centro de Saltillo. El encuentro comenzará en punto de las 16:00 horas con un maratón de lectura y un taller para la elaboración de separadores. Posteriormente, a las 17:00 horas se abrirá un espacio para contar leyendas locales.

La noche cerrará con un baile colectivo, seguido de un slam poético y malabares, a las 19:00 horas. Durante el transcurso de las actividades, se contempla la venta de libros y marcapáginas artesanales. Es importante destacar que se trata de un festival abierto a todo el público, por lo que la entrada es totalmente gratuita. MEDIADORES PRESENTES EN ‘LA PALABRA DEL ÁRBOL’ En consulta con una de las organizadoras, VANGUARDIA confirmó que los mediadores que participan son activistas y promotores culturales con amplia experiencia en comunidades y colonias, desempeñándose en diferentes especialidades como lectura para las infancias, salas itinerantes, espacios para jóvenes y adultos con servicio social, y lecturas a domicilio en la Casa del Migrante. Los participantes son: Ady Palma, Alondra Fuentes, Alejandra Neira, Ángela Reojas, Alberto Aguilar, Malena Hernández, María de la Luz Posada y Victoria Castro.

ÁRBOLES Y PALABRAS Como antecedente, en la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026 se realizó el evento ‘Leer la tierra: El árbol, la palabra’, que contó con la participación de Salvador Álvarez, Taita Otoniel Díaz y la música de Emilio Ruiz Maya y músicos cofanes de Colombia. En aquel espacio, el Comité Organizador de la FILC, autoridades estatales y municipales estuvieron presentes para plantar el árbol que servirá como punto de reunión para las distintas comunidades.

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