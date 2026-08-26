Invitan al festival literario ‘La palabra del árbol’ en el Centro Histórico de Saltillo

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    Invitan al festival literario ‘La palabra del árbol’ en el Centro Histórico de Saltillo
    a Plaza Ateneo, en el Centro Histórico de Saltillo, será la sede del festival literario ‘La palabra del árbol’ este próximo domingo 30 de agosto. CANVA

Con la participación de promotores culturales y activistas, se planeó una jornada de lecturas, talleres y baile

Por motivo del Día del Lector y el Día de los Abuelos, mediadores de lectura del Programa Nacional Salas de Lectura del Fondo de Cultura Económica se unen para llevar a cabo el festival literario ‘La palabra del árbol’, que tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto en la Plaza Ateneo, ubicada en la calle General Cepeda, en la Zona Centro de Saltillo.

El encuentro comenzará en punto de las 16:00 horas con un maratón de lectura y un taller para la elaboración de separadores. Posteriormente, a las 17:00 horas se abrirá un espacio para contar leyendas locales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclovense-llevara-relatos-lipan-apache-al-coloquio-william-breen-murray-en-monterrey-OG23072729

La noche cerrará con un baile colectivo, seguido de un slam poético y malabares, a las 19:00 horas. Durante el transcurso de las actividades, se contempla la venta de libros y marcapáginas artesanales.

Es importante destacar que se trata de un festival abierto a todo el público, por lo que la entrada es totalmente gratuita.

MEDIADORES PRESENTES EN ‘LA PALABRA DEL ÁRBOL’

En consulta con una de las organizadoras, VANGUARDIA confirmó que los mediadores que participan son activistas y promotores culturales con amplia experiencia en comunidades y colonias, desempeñándose en diferentes especialidades como lectura para las infancias, salas itinerantes, espacios para jóvenes y adultos con servicio social, y lecturas a domicilio en la Casa del Migrante.

Los participantes son: Ady Palma, Alondra Fuentes, Alejandra Neira, Ángela Reojas, Alberto Aguilar, Malena Hernández, María de la Luz Posada y Victoria Castro.

$!El festival retoma el espíritu de la FILC 2026, donde se plantó el árbol comunitario que hoy sirve como punto de encuentro cultural.
El festival retoma el espíritu de la FILC 2026, donde se plantó el árbol comunitario que hoy sirve como punto de encuentro cultural. CORTESÍA

ÁRBOLES Y PALABRAS

Como antecedente, en la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026 se realizó el evento ‘Leer la tierra: El árbol, la palabra’, que contó con la participación de Salvador Álvarez, Taita Otoniel Díaz y la música de Emilio Ruiz Maya y músicos cofanes de Colombia.

En aquel espacio, el Comité Organizador de la FILC, autoridades estatales y municipales estuvieron presentes para plantar el árbol que servirá como punto de reunión para las distintas comunidades.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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