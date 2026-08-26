Monclovense llevará relatos Lipán Apache al Coloquio William Breen Murray en Monterrey

La obra será presentada el próximo 25 de septiembre a las 17:40 horas en el Museo de Historia Mexicana, en Monterrey, Nuevo León, como parte de este encuentro académico dedicado a la memoria, el patrimonio y la construcción de identidades.

La artista visual monclovense Marisol Lara Rodríguez llevará al Coloquio William Breen Murray 2026 su trabajo de recuperación de relatos espirituales de la tribu Lipán Apache, a través del libro El caminante gris y otros relatos espirituales de la Tribu Lipan Apache .

El libro, publicado por la editorial coahuilense Amonite, reúne historias recopiladas directamente de integrantes y descendientes de la comunidad Lipán Apache, principalmente a partir del acercamiento que Lara Rodríguez sostuvo con miembros de esta tribu en Texas.

La artista, formada en la Universidad Autónoma de Coahuila, dedicó aproximadamente un año al proceso de investigación, diálogo y recopilación de los relatos, para posteriormente trasladarlos al lenguaje visual mediante grabados elaborados en linóleo.

El proyecto nació del interés de la artista por conocer y difundir el pasado indígena del norte de México, particularmente ante la dificultad de encontrar información amplia y consistente sobre la tribu Lipán Apache.

En lugar de limitarse a fuentes documentales, Lara Rodríguez optó por establecer contacto directo con integrantes de la comunidad, quienes compartieron con ella relatos tanto en inglés como en español.

“Decidí ir directamente a la fuente, no quedarme solo con referencias; fue un aprendizaje muy importante”, explicó la artista al referirse al proceso que dio origen a la publicación.

A partir de esas historias, desarrolló durante siete meses una serie de grabados en linóleo. La intención no fue realizar representaciones estrictamente realistas, sino construir imágenes simbólicas que acompañaran cada relato y permitieran al lector acercarse a temas como la identidad, el origen y la transmisión del conocimiento.

De esta manera, El caminante gris busca conservar el vínculo con las voces que compartieron las historias y, al mismo tiempo, generar una nueva aproximación artística a una parte del patrimonio cultural indígena del norte.

SERÁ LA ÚNICA PRESENTACIÓN EDITORIAL EN EL COLOQUIO

La participación de la obra tendrá un carácter especial dentro del Coloquio William Breen Murray 2026, pues será la única presentación editorial incluida en el programa del encuentro, que se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre.

El coloquio lleva por eje “Memoria, Patrimonio y Futuros: Construcción de identidades y visiones del mañana” y es organizado por la Universidad de Monterrey, su Facultad de Educación y Humanidades y 3 Museos.

El programa contempla siete mesas de trabajo y conferencias magistrales relacionadas con temas como arqueología, arte rupestre, patrimonio, códices, memoria colectiva y nuevas formas de interpretar y conservar la herencia cultural.

De acuerdo con el maestro Bertrand Lobjois, integrante del comité organizador, el encuentro busca reflexionar sobre la manera en que las sociedades construyen sus identidades a partir de la memoria colectiva y del patrimonio, además de analizar cómo estos elementos influyen en la manera de imaginar el futuro.

El coloquio también se desarrollará en el marco del décimo aniversario luctuoso del investigador William Breen Murray, y contará con la participación de especialistas de diversas instituciones académicas de México y otros países.

ARTE PARA PRESERVAR LA MEMORIA

La incorporación de El caminante gris al programa permitirá que la experiencia artística y editorial de Marisol Lara dialogue con investigaciones académicas centradas en la conservación de la memoria y el patrimonio.