Iscariote Rodriguez presenta su libro “Los hijos de Gomorra” en FIL Coahuila
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Iscariote Rodriguez narra por medio de cuentos el horror de la oscuridad humana, perversión y violencia en ambientes cotidianos
Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este lunes 27 de abril en el Sala Manuel Acuña , en punto de las 17:50 horas, se realizó la presentación del libro “Los hijos de Gomorra” del autor Iscariote Rodriguez, con comentarios de Eugenia Flores Soria.
Durante la presentación el autor contó sobre su experiencia e inspiraciones al escribir estos cuentos, ambientados en lugares cotidianos de Monterrey y Saltillo, cada uno dando vida a una historia distinta.
Los textos abordan situaciones que, lamentablemente, se viven en el día a día, entre temas relacionados con la oscuridad humana, la perversión y la violencia.
“Fui desarrollando lo que para mi es el horror y el terror, no es suficiente crear la redacción, lo que quería hacer es provocar que el horror fuese incómodo”, comentó el autor.
“El libro no busca redimir a nadie”, añadió Eugenia Flores
Uno de los resultados que genera en los lectores es cuestionarnos sobre los pensamientos y la doble moral que tiene la sociedad ante estos actos de violencia.
Durante la charla se llegó a comparar ciertas acciones dentro de los cuentos con la obra literaria del autor Vladimir Nabokov “Lolita” y el gran debate que se ha generado a través de los años con argumentos que ponen la culpa en la víctima.
Uno de los comentarios del público fue en agradecimiento al autor porque a través de su lectura logra transmitir incomodidad, comparándola con los momentos de suspenso que generan las películas.