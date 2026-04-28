$!Iscariote Rodriguez presenta su libro “Los hijos de Gomorra” en FIL Coahuila

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este lunes 27 de abril en el Sala Manuel Acuña , en punto de las 17:50 horas, se realizó la presentación del libro “Los hijos de Gomorra” del autor Iscariote Rodriguez, con comentarios de Eugenia Flores Soria.

Durante la presentación el autor contó sobre su experiencia e inspiraciones al escribir estos cuentos, ambientados en lugares cotidianos de Monterrey y Saltillo, cada uno dando vida a una historia distinta.

Los textos abordan situaciones que, lamentablemente, se viven en el día a día, entre temas relacionados con la oscuridad humana, la perversión y la violencia.