Iscariote Rodriguez presenta su libro “Los hijos de Gomorra” en FIL Coahuila

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Artes
/ 28 abril 2026
    Iscariote Rodriguez presenta su libro “Los hijos de Gomorra” en FIL Coahuila

Iscariote Rodriguez narra por medio de cuentos el horror de la oscuridad humana, perversión y violencia en ambientes cotidianos

Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC), este lunes 27 de abril en el Sala Manuel Acuña , en punto de las 17:50 horas, se realizó la presentación del libro “Los hijos de Gomorra” del autor Iscariote Rodriguez, con comentarios de Eugenia Flores Soria.

Durante la presentación el autor contó sobre su experiencia e inspiraciones al escribir estos cuentos, ambientados en lugares cotidianos de Monterrey y Saltillo, cada uno dando vida a una historia distinta.

Los textos abordan situaciones que, lamentablemente, se viven en el día a día, entre temas relacionados con la oscuridad humana, la perversión y la violencia.

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“Fui desarrollando lo que para mi es el horror y el terror, no es suficiente crear la redacción, lo que quería hacer es provocar que el horror fuese incómodo”, comentó el autor.

“El libro no busca redimir a nadie”, añadió Eugenia Flores

Uno de los resultados que genera en los lectores es cuestionarnos sobre los pensamientos y la doble moral que tiene la sociedad ante estos actos de violencia.

Durante la charla se llegó a comparar ciertas acciones dentro de los cuentos con la obra literaria del autor Vladimir Nabokov “Lolita” y el gran debate que se ha generado a través de los años con argumentos que ponen la culpa en la víctima.

Uno de los comentarios del público fue en agradecimiento al autor porque a través de su lectura logra transmitir incomodidad, comparándola con los momentos de suspenso que generan las películas.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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