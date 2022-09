“A mí me parecía que el papel preponderante de los jesuitas había quedado en el olvido y creía necesario contar la historia, traerla al presente. Ignacio Ellacuría estaba sirviendo de puente en las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno, así que era fundamental y su asesinato era dinamitar ese puente que unía a los dos bandos ”, comentó el autor entrevista con VANGUARDIA respecto al porqué decidió abordar este hecho a través de la literatura.

“También es un crimen que ha quedado impune. Hay un juicio por crímenes de lesa humanidad que se está llevando a cabo en España, pero hay un solo condenado”, agregó.

El proyecto le exigió una ardua investigación, no solo documental, a través de la bibliografía existente y de los documentos de la época, sino también con entrevistas a quienes estuvieron presentes en aquel momento, como los jesuitas e incluso al ex-presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, quien arrojó nueva información sobre los autores intelectuales de la masacre.

“Lo escribí para la gente de mi país, creo que en ese sentido cumplió su objetivo. Me llevó por derroteros que jamás imaginé, porque me hizo participar en el juicio, por ejemplo [...] Por la entrevista al expresidente me llamaron como investigador, algo que hubiera preferido evitar, pero se dio de esa manera y tuve que estar en la audiencia nacional española”, expresó.