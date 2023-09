La adaptación de ‘Temporada de Huracanes’ de Fernanda Melchor llegará a Netflix en noviembre

“No tuve nada que ver, no me involucré en el proceso de adaptación porque está cañón. Creo que me gusta mucho trabajar en medios audiovisuales pero trabajar con la novela de uno... creo que es algo para lo que no me siento capaz”, explicó la autora en entrevista con VANGUARDIA.

“[Elisa] me encanta como cineasta. Filmó una película que se llama ‘El placer es mío’, me pareció muy interesante y aunque no se parece en absoluto al mundo de ‘Temporada de huracanes’ me parece que tiene una gran sensibilidad como para el naturalismo, para captar esos movimientos, espacios o formas que parecieran que no fueran cinematografiables y, sin embargo, ella lo logra y me parece una directora excepcional, entonces cuando me propuso hacer la adaptación le dije que sí inmediatamente”, expresó.

La novela, en una primera inspección, parece enfocarse mucho en el lenguaje para entregar su propuesta. De hecho los diferentes capítulos fueron redactados como un solo bloque, sin división de párrafos, lo que podría hacer suponer que se trata de un texto difícil de adaptar.

Sin embargo, como la propia autora reconoce, también tiene muchas imágenes y, sobre todo, acción.

“Pareciera que la novela recae en el asunto del lenguaje, y sí, también hay mucha acción, y pasan muchas cosas. Tiene una trama que es totalmente peliculezca. Yo sabía que ella lo iba a lograr, por la manera en que estaba entusiasmada en el libro. Además un libro así solo puede adaptarlo alguien que sea un autor, por eso no me quise involucrar”, dijo.