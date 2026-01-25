$!La Compañía de Ópera de Saltillo inicia su temporada 2026 con gran Gala Inaugural

La Compañía de Ópera de Saltillo presentó con éxito su Gala Inaugural, evento con el que dio inicio a su temporada 2026. Teniendo como sede el Centro Cultural Vito Alessio Robles, las y los asistentes disfrutaron de manera gratuita de un destacado espectáculo vocal. Bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, la Compañía de Ópera de Saltillo está integrada por 40 cantantes, dos maestros de técnica vocal y un pianista.

El programa de la Gala Inaugural incluyó ópera, canción y zarzuela, a cargo de solistas y del coro de la compañía, con momentos de diverso carácter, duetos, ensambles y grandes escenas corales. Quienes acudieron conocieron además el programa de la temporada primavera-verano, así como el título operístico que se presentará en el Festival Internacional de las Artes 2026. Durante la Gala Inaugural estuvieron presentes Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, así como el cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre “Catón”.