La Compañía de Opera de Saltillo invita a su concierto ‘Arias de Grandeza’

Artes
/ 5 diciembre 2025
    La Compañía de Opera de Saltillo invita a su concierto ‘Arias de Grandeza’

Con este evento concluyen su temporada de conciertos en el Centro Cultural Casa Purcell, que entregó a su público espectáculos de calidad mes con mes

El aire puede ser tan sutil que es imperceptible y tan poderoso que estremece al más impávido. Esta última concepción de tal elemento es la que sirvió de inspiración a la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) en su último concierto de temporada en el Centro Cultural Casa Purcell.

“Arias de grandeza” es el nombre que recibe esta propuesta con la que cierran su serie “Arjé”, dedicada a los cuatro elementos clásicos, la cual se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en dicho recinto.

El programa, explicó para VANGUARDIA el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés, está diseñado para presentar “momentos operísticos tan poderosos como el viento”, por lo que podremos escuchar ejemplos como el final del primer acto de “Turandot”, cuya energía va “in crescendo” conforme se agregan más y más voces, así como arias de “Aída”, interpretadas por Valeria Oregon y Alioth Gaytán, cuyas voces, descritas por él como “voces poderosas que tienen lo que se requiere para este repertorio”.

También se integran obras que les han acompañado en otros eventos durante este año, como “Regina coeli” de la “Cavalleria Rusticana” de Mascagni; el final del primer acto de “Tosca” y un aria de “Manon Lescaut”, ambas de Puccini.

Además de Oregon y Gaytán, el elenco de solistas se complementará por Ernesto Barrientos, Natasha Cruz, Cintli Cruz y Eduardo Canela, así como las participaciones especiales de Felipe Cisneros y Diego de Hoyos y el propio coro de la COSA en su totalidad, para cerrar con broche de oro este año de actividades en Casa Purcell.

En el piano estarán acompañados por Eric Valdés, quien además también fue parte crucial en el diseño del programa, de acuerdo con lo que comentó el director a este medio. Asimismo, se contará con la producción de Abdiel Mendoza, siguiendo la línea temática de lo “aéreo” y lo “volátil”, para crear una experiencia total para el público asistente.

Los boletos para este concierto se pueden adquirir al 844 327 5232 o en la taquilla del recinto.

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

