La Compañía de Opera de Saltillo invita a su concierto ‘Arias de Grandeza’

El aire puede ser tan sutil que es imperceptible y tan poderoso que estremece al más impávido. Esta última concepción de tal elemento es la que sirvió de inspiración a la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) en su último concierto de temporada en el Centro Cultural Casa Purcell.

“Arias de grandeza” es el nombre que recibe esta propuesta con la que cierran su serie “Arjé”, dedicada a los cuatro elementos clásicos, la cual se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en dicho recinto.

El programa, explicó para VANGUARDIA el director de la COSA, Alejandro Reyes-Valdés, está diseñado para presentar “momentos operísticos tan poderosos como el viento”, por lo que podremos escuchar ejemplos como el final del primer acto de “Turandot”, cuya energía va “in crescendo” conforme se agregan más y más voces, así como arias de “Aída”, interpretadas por Valeria Oregon y Alioth Gaytán, cuyas voces, descritas por él como “voces poderosas que tienen lo que se requiere para este repertorio”.