Recuperan 12 computadoras robadas en Monterrey mediante rastreo satelital y uso de dron

La Policía de Monterrey localizó más de una docena de dispositivos robados gracias a GPS y apoyo aéreo, luego de un operativo en un terreno baldío
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Monterrey recuperaron parte del equipo electrónico que fue sustraído el jueves de un negocio dedicado a la producción audiovisual ubicado en la colonia Bernardo Reyes. La localización se logró mediante el uso de tecnología de rastreo satelital y apoyo aéreo.
De acuerdo con información municipal, el personal operativo detectó que uno de los aparatos robados contaba con sistema GPS, el cual marcaba una ubicación en la colonia Talleres. Con base en esa señal, se inició un operativo para identificar la zona exacta en la que se encontraba el dispositivo.
Las autoridades informaron que, tras activar el sistema de rastreo satelital, se empleó un dron especializado que permitió delimitar la posición precisa dentro de un terreno baldío situado en la calle Santos Degollado, en la colonia Talleres. Durante el recorrido, los elementos municipales localizaron una mochila de color negro entre la maleza.
RECUPERAN 12 COMPUTADORAS PORTÁTILES Y OTRO EQUIPO ELECTRÓNICO ROBADO EN MONTERREY
Dentro del bolso se encontraron más de 12 computadoras portátiles, una tableta electrónica y un teléfono celular de gama alta. La Policía municipal señaló que los objetos fueron abandonados en el transcurso del día por los responsables del robo.
El hallazgo se registró horas después de que se reportara la sustracción de 18 equipos electrónicos del establecimiento ubicado en la avenida Alfonso Reyes, casi esquina con Río Nueces. Según la denuncia, una o más personas ingresaron por la parte posterior del inmueble y, una vez en el área frontal, forzaron la cerradura de una ventana para acceder al interior y sustraer los aparatos.
El negocio afectado, dedicado a la creación de contenido audiovisual, reportó la desaparición de 12 computadoras portátiles y otros dispositivos que conformaban el total de los 18 artículos robados. La localización de parte de estos equipos se dio aproximadamente un día después del incidente.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de posibles involucrados. La Fiscalía de Justicia de Nuevo León y la Policía de Monterrey continúan con las investigaciones para identificar a los presuntos responsables, quienes abandonaron los equipos en el terreno baldío donde fueron recuperados.
