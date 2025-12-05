Recuperan 12 computadoras robadas en Monterrey mediante rastreo satelital y uso de dron

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Monterrey recuperaron parte del equipo electrónico que fue sustraído el jueves de un negocio dedicado a la producción audiovisual ubicado en la colonia Bernardo Reyes. La localización se logró mediante el uso de tecnología de rastreo satelital y apoyo aéreo.

De acuerdo con información municipal, el personal operativo detectó que uno de los aparatos robados contaba con sistema GPS, el cual marcaba una ubicación en la colonia Talleres. Con base en esa señal, se inició un operativo para identificar la zona exacta en la que se encontraba el dispositivo.

Las autoridades informaron que, tras activar el sistema de rastreo satelital, se empleó un dron especializado que permitió delimitar la posición precisa dentro de un terreno baldío situado en la calle Santos Degollado, en la colonia Talleres. Durante el recorrido, los elementos municipales localizaron una mochila de color negro entre la maleza.