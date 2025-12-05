Así quedaron los grupos del Mundial 2026: el camino de México, Estados Unidos y Canadá

Fútbol
/ 5 diciembre 2025
    Así quedaron los grupos del Mundial 2026: el camino de México, Estados Unidos y Canadá
    El sorteo definió los 12 grupos del torneo, que tendrá 48 selecciones por primera vez. FOTO: AP

La competencia comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y presentará por primera vez una ronda de Dieciseisavos de Final

El sorteo del Mundial 2026 dejó establecidos los 12 grupos que marcarán el rumbo de las 48 selecciones que participarán en la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Con el nuevo formato y el calendario ampliado, la distribución ofrece un panorama más detallado del tipo de competencia que se vivirá desde la fase inicial.

Para México, que abrirá el torneo en calidad de anfitrión y cabeza de serie, el sorteo presentó un grupo que exigirá consistencia desde el debut. Las sedes, los desplazamientos y la presión por sumar desde el primer encuentro serán factores clave para el desarrollo del equipo dirigido por la selección nacional.

Grupo A

- México

- Sudáfrica

- Corea del Sur

- Dinamarca | Macedonia del Norte | Chequia | Irlanda

Grupo B

- Canadá

- Italia | Irlanda del Norte | Galés | Bosnia y Herzegovina

- Qatar

- Suiza

Grupo C

- Brasil

- Marruecos

- Haití

- Escocia

Grupo D

- Estados Unidos

- Paraguay

- Australia

- Turquía | Kosovo | Eslovaquia | Rumania

Grupo E

- Alemania

- Curazao

- Costa de Marfil

- Ecuador

Grupo F

- Países Bajos

- Japón

- Ucrania | Suecia | Polonia | Albania

- Túnez

Grupo G

- Bélgica

- Egipto

- Irán

- Bélgica

Grupo H

- España

- Cabo Verde

- Arabia Saudita

- Uruguay

Grupo I

- Francia

- Senegal

- Irak | Bolivia | Surinam

- Noruega

Grupo J

- Argentina

- Argelia

- Austria

- Jordania

Grupo K

- Portugal

- DR Congo | Nueva Caledonia | Jamaica

- Uzbekistán

- Colombia

Grupo L

- Inglaterra

- Croacia

- Ghana

- Panamá

EL NUEVO FORMATO Y LA FECHA ADICIONAL

El torneo iniciará el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural programado en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Será la primera vez en la historia que una Copa del Mundo arranque con tres países organizadores. La final está prevista para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford.

Con la ampliación a 48 selecciones, el Mundial integrará por primera vez una ronda de dieciseisavos de final. Esta fase permitirá ajustar el cuadro competitivo después de la fase de grupos, y desde ahí, el torneo retomará su avance tradicional con octavos, cuartos, semifinales y la final.

Con el sorteo definido, los equipos ya conocen su ruta y los escenarios que enfrentarán durante el certamen, mientras continúan su preparación rumbo al verano de 2026.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

