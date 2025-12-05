Así quedaron los grupos del Mundial 2026: el camino de México, Estados Unidos y Canadá

El sorteo del Mundial 2026 dejó establecidos los 12 grupos que marcarán el rumbo de las 48 selecciones que participarán en la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Con el nuevo formato y el calendario ampliado, la distribución ofrece un panorama más detallado del tipo de competencia que se vivirá desde la fase inicial. Para México, que abrirá el torneo en calidad de anfitrión y cabeza de serie, el sorteo presentó un grupo que exigirá consistencia desde el debut. Las sedes, los desplazamientos y la presión por sumar desde el primer encuentro serán factores clave para el desarrollo del equipo dirigido por la selección nacional. TE PUEDE INTERESAR: ¡Todo listo para México! Estos son los tres países que enfrentará el Tri en la Fase de Grupos del Mundial 2026 Grupo A - México - Sudáfrica - Corea del Sur - Dinamarca | Macedonia del Norte | Chequia | Irlanda

Grupo B - Canadá - Italia | Irlanda del Norte | Galés | Bosnia y Herzegovina - Qatar - Suiza Grupo C - Brasil - Marruecos - Haití - Escocia Grupo D - Estados Unidos - Paraguay - Australia - Turquía | Kosovo | Eslovaquia | Rumania Grupo E - Alemania - Curazao - Costa de Marfil - Ecuador Grupo F - Países Bajos - Japón - Ucrania | Suecia | Polonia | Albania - Túnez Grupo G - Bélgica - Egipto - Irán - Bélgica Grupo H - España - Cabo Verde - Arabia Saudita - Uruguay Grupo I - Francia - Senegal - Irak | Bolivia | Surinam - Noruega Grupo J - Argentina - Argelia - Austria - Jordania Grupo K - Portugal - DR Congo | Nueva Caledonia | Jamaica - Uzbekistán - Colombia Grupo L - Inglaterra - Croacia - Ghana - Panamá